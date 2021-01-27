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Доказательство любви: FKA Twigs рассказала о токсичной связи с Шайей Лабафом
27.01.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Британская певица FKA Twigs смогла раскрыть правду о токсичном романе с голливудским актером Шайей Лабафом: звезде пришлось столкнуться с насилием, запугиваниями и угрозами.
В декабре 2020-го года Талия Барнетт, известная под псевдонимом FKA Twigs, публично обвинила Лабафа в насилии - физическом и сексуальном, подала в суд. Теперь же певица записала подкаст на радио BBC, где в деталях рассказала об отношениях с актером, которые длились больше года.
Подробности токсичной любви Барнетт и Лабафа шокировали поклонников: по словам певицы, после стресса ей даже пришлось столкнуться с посттравматическим расстройством.
"Он все время требовал доказательств моей любви. Хотел, чтобы я постоянно признавалась ему в чувствах. А если я лежала рядом и просто смотрела в потолок - он обвинял меня в том, что я собираюсь уйти к другому", - рассказала певица.
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После разрыва со звездой "Трансформеров", которого певица обвинила в домашнем насилии, у нее проявилось посттравматическое расстройство.
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