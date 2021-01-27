Sony выпустила смартфон Xperia Pro за $2500. Он не из золота, но с HDMI (видео)

Источник материала: Onliner

Смартфоны под брендом Sony ушли из списка самых популярных мобильников. Тем не менее компания продолжает совершенствовать их, а накануне выпустила Xperia Pro, предназначенный эксклюзивно для американского рынка. Здесь смартфон оценили в $2,5 тыс. Причина столь высокого ценника не в материалах корпуса, как это бывает, а в технических особенностях новинки.

Xperia Pro представляет собой продвинутую версию Xperia 1 II: в него добавили поддержку 5G и, что, вероятно, важнее, — разъем micro-HDMI для подключения к камере Sony Alpha. Смартфон поэтому выступает в качестве внешнего дополнительного монитора. Кроме того, с его помощью можно подключиться к удаленному серверу для загрузки на него «сырого» материала — 5G в этом случае придется кстати.

Предполагается, что тандем из нового Xperia Pro и анонсированной одновременно камеры Sony Alpha ориентирован на профессионалов.

Что касается технических характеристик смартфона, он оснащен откалиброванным 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой 4K и HDR, процессором Snapdragon 865, тройной 12-Мп камерой.