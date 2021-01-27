ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Sony выпустила смартфон Xperia Pro за $2500. Он не из золота, но с HDMI (видео)

27.01.2021 09:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Смартфоны под брендом Sony ушли из списка самых популярных мобильников. Тем не менее компания продолжает совершенствовать их, а накануне выпустила Xperia Pro, предназначенный эксклюзивно для американского рынка. Здесь смартфон оценили в $2,5 тыс. Причина столь высокого ценника не в материалах корпуса, как это бывает, а в технических особенностях новинки.

Xperia Pro представляет собой продвинутую версию Xperia 1 II: в него добавили поддержку 5G и, что, вероятно, важнее, — разъем micro-HDMI для подключения к камере Sony Alpha. Смартфон поэтому выступает в качестве внешнего дополнительного монитора. Кроме того, с его помощью можно подключиться к удаленному серверу для загрузки на него «сырого» материала — 5G в этом случае придется кстати.

Предполагается, что тандем из нового Xperia Pro и анонсированной одновременно камеры Sony Alpha ориентирован на профессионалов.

Что касается технических характеристик смартфона, он оснащен откалиброванным 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой 4K и HDR, процессором Snapdragon 865, тройной 12-Мп камерой.

Игровые мониторы 24" с поддержкой AMD FreeSync. Лидеры продаж от 300 р.

Монитор LG 24MP59G-P
50 отзывов
23.8", 16:9, 1920x1080, IPS, 75 Гц, FreeSync, интерфейсы HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
298 р.
24 предложения
Монитор Samsung C24RG50FQI
26 отзывов
23.5", 16:9, 1920x1080, VA, изогнутый (1800R), 144 Гц, FreeSync, интерфейсы HDMI+DisplayPort
–15%436 р.
20 предложений
Монитор AOC C24G1
22 отзыва
24", 16:9, 1920x1080, VA, изогнутый (1500R), 144 Гц, FreeSync, интерфейсы HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort
538 р.
27 предложений
Сравнить эти товары →
Все игровые мониторы в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смартфоны под брендом Sony ушли из списка самых популярных мобильников. Тем не менее компания продолжает совершенствовать их, а накануне выпустила Xperia Pro,...
 
Новости дня
Новости разные
 
За год количество белорусских  работников сократилось на 30,2 тысячи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by