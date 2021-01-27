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Intel представила видеокарту Iris XE для десктопов
Источник материала: Onliner
Компания Intel представила накануне видеокарту линейки Iris Xe. Видеоускоритель ранее фигурировал под кодовым обозначением DG1. Видеокарты предназначены для настольных компьютеров и могут устанавливаться в «офисные» и «домашние» системы — ни о каких играх речи не идет. В этом Iris Xe походят на представленные в октябре Iris Xe Max для ноутбуков.
В Intel графику называют инструментом, позволяющим добиться «немного большего» для наиболее распространенных типов компьютеров.
Iris Xe
Сейчас Intel также работает над более производительными версиями видеокарт на архитектуре Xe-HPG. В теории они смогут составить конкуренцию геймерским решениям от NVIDIA и AMD.
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