Intel представила видеокарту Iris XE для десктопов

Источник материала: Onliner

Компания Intel представила накануне видеокарту линейки Iris Xe. Видеоускоритель ранее фигурировал под кодовым обозначением DG1. Видеокарты предназначены для настольных компьютеров и могут устанавливаться в «офисные» и «домашние» системы — ни о каких играх речи не идет. В этом Iris Xe походят на представленные в октябре Iris Xe Max для ноутбуков.

В Intel графику называют инструментом, позволяющим добиться «немного большего» для наиболее распространенных типов компьютеров.

Iris Xe имеют три выхода 4K для подключения нескольких мониторов, поддержку HDR и функций искусственного интеллекта для обработки контента, а также возможность декодирования AV1. Объем видеопамяти составляет 4 ГБ, вычислительных блоков — 80.

Сейчас Intel также работает над более производительными версиями видеокарт на архитектуре Xe-HPG. В теории они смогут составить конкуренцию геймерским решениям от NVIDIA и AMD.