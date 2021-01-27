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Водителям рассказали, когда моторное масло нужно менять раньше положенного

27.01.2021 09:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Водителям рассказали, когда моторное масло нужно менять раньше положенного
Иллюстративное фото
Про замену масла не по графику следует подумать тем водителям, которые много передвигаются на авто по работе. Ведь при усиленной эксплуатации жидкость имеет свойство быстро выгорать.

Также частая замена масла нужна автомобилистам, которые передвигаются по сельской местности, где чаще всего грунтовые дороги.

Но и жителям мегаполисов следует помнить, что менять масло нужно раньше, если вы подолгу простаиваете в пробках, что чревато негативными последствиями для авто.

Кроме того эксперты рекомендуют обращать внимание на топливо на автозаправочных станциях. Ведь горючее с большим содержанием серы может плохо сказаться на масле в двигателе.

Если автомобиль долго простаивает, или совсем не используется, масло также стоит менять перед началом эксплуатации.
 
 
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Обычно такую процедуру проводят при определенном пробеге или же с интервалом один раз в год.
 
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