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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водителям рассказали, когда моторное масло нужно менять раньше положенного Обычно такую процедуру проводят при определенном пробеге или же с интервалом один раз в год.

Также частая замена масла нужна автомобилистам, которые передвигаются по сельской местности, где чаще всего грунтовые дороги.Но и жителям мегаполисов следует помнить, что менять масло нужно раньше, если вы подолгу простаиваете в пробках, что чревато негативными последствиями для авто.Кроме того эксперты рекомендуют обращать внимание на топливо на автозаправочных станциях. Ведь горючее с большим содержанием серы может плохо сказаться на масле в двигателе.Если автомобиль долго простаивает, или совсем не используется, масло также стоит менять перед началом эксплуатации.