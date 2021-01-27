Горный инженер из Могилева предлагает пешеходный туннель под Днепром - и это звучит круто. Он все рассчитал

Источник материала: Tut.by

Помните, в горисполкоме Могилева обсуждали, каким будет пешеходный мост через реку Днепр — и так ничего пока не решили? Могилевчанин Павел Чумаков говорит, что «лучший пешеходный мост над рекой — это тоннель под ней», и собирается предложить чиновникам более оригинальный вариант: подземный пешеходный переход под Днепром. Павел, кстати, уже все просчитал: сколько он будет стоить, кто может построить и где.



Фото: tumash.livejournal.com

Живет сейчас Павел Чумаков в Дубаи — работает в крупной европейской строительной компании, которая специализируется на строительстве тоннелей. Сам он могилевчанин: родился тут, учился в гимназии № 1. Строит туннели с 2012 года. Сейчас работает главным маркшейдером — инженером, который проводит пространственно-геометрические измерения в недрах земли и на ее поверхности, отображает это на планах и картах при работах по строительству тоннелей.

— Пашчасціла будаваць метро ў індыйскамм Чэнаі, метро ў Катары. Апошнім часам — сервісны танэль у Дубаі працягласцю 10 км: гэта як ад «Інстытута культуры» да станцыі метро «Усход» у Мінску. У суме набярэцца каля 70 км танэляў, у будаўніцтве якіх я непасрэдна ўдзельнічаў, — рассказал TUT.BY Павел Чумаков.

Тоннель, который он предлагает построить в Могилеве под рекой Днепр вместо пешеходного моста над ней, — «попытка познакомить людей и специалистов с технологией и возможностями, которые она открывает».



Туннель под Темзой в Лондоне. Фото: tumash.livejournal.com/131505

Тоннель, который предлагает Павел — он довольно подробно описал его в своем блоге , — очень похож на пешеходный тоннель, который построили в Лондоне под Темзой в 1902 году. При этом могилевский по расчетам даже выйдет короче почти в 2 раза — 200 метров против 370.

— Брытанцы здолелі ў 1902-м — мы здолеем у 2021-м, — оптимистично настроен могилевчанин.

Он рассчитал, что тоннель под Днепром нужно строить с 3-метровым диаметром — так пешеходам во встречном направлении будет удобнее расходиться. Подземный тоннель не помешает судоходству, будет иметь стратегическое значение и не испортит речной пейзаж, как, по мнению Павла, это произошло с мостом через Свислочь в Минске. Инженер говорит, что можно вообще пустить по тоннелю маленький поезд — такое мини-метро: будет и городская фишка, и туристический объект.



Фото: tumash.livejournal.com/131505

А в идеале, считает Павел Чумаков, стоит построить два одинаковых тоннеля: один — пешеходный, второй — сервисный, по которому можно легко пустить коммуникации с одного берега на другой. Говорит, такие инфраструктурные тоннели становятся мировой практикой.

Павел уже все рассчитал. Тоннель — или сразу два — будет идти от памятника воинам-интернационалистам на берег парка в Подниколье. Внутренний диаметр тоннеля — 3 метра, глубина залегания — 6 метров от нижней точки реки. Спускаться в него пешеходы смогут как в Гринвичский тоннель по винтовой лестнице и грузовому лифту повышенной грузоподъемности — да 35 пассажиров. Срок службы такого тоннеля без капремонта — 100 лет.



Фото: architectsjournal.co.uk

Теперь важное для чиновников: стоимость. По подсчетам Павла, построить один тоннель будет стоить около 2 млн 323 тыс. долларов, два тоннеля — чуть менее 3,1 млн долларов (экономия за счет масштаба). И в Беларуси есть те, кто его может построить, хотя подрядчика, конечно, будут выбирать на конкурсной основе. Тем не менее, Павел приводит в пример компанию Белтрубопроводстрой, которая строит и микротоннели, и Минскметрострой, которая также может проводить строительные работы.

По словам Павла, он намерен обратиться со своим предложением в Могилевский горисполком — вдруг чиновники заинтересуются.

А как вам такая идея?