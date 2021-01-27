Выгода до 400 рублей. В А1 предлагают «айфоны» со скидками, но есть нюанс

Источник материала: Tut.by

А1 предлагает купить смартфоны компании Apple с ощутимыми скидками своим абонентам. Правда, при этом придется заключить дополнительное соглашения с обязательством на обслуживания по определенным тарифам. Об этом говорится на сайте компании.



На фото iPhone 11. Фото: The Verge

Какие устройства предлагают дешевле, чем обычно

Самые выгодные предложения распространяются на самые последние смартфоны компании. Так, например, iPhone 12 mini в версиях с разным объемом памяти потеряли по 400 рублей. Цены на другие устройства приведены ниже:

На каких условиях

Акция действует по 7 февраля. В ее описании говорится, что при подключении или переходе на тарифные планы для частных лиц «Комфорт L» и выше, а также «Бизнес-план 4.0» для юридических лиц абоненты получают возможность купить ряд iPhone со скидкой.

В подробном описании также упоминается, что с абонентом заключат дополнительное соглашения с обязательством обслуживаться на тарифах с абонентской платной не ниже «Комфорт L» в течение 12 месяцев. Кроме того, в одни руки отдают не более двух смартфонов. Зато покупать можно и в рассрочку (правда, конечная цена аппаратов в ней получается уже не такая выгодная).