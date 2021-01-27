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Выгода до 400 рублей. В А1 предлагают «айфоны» со скидками, но есть нюанс

27.01.2021 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А1 предлагает купить смартфоны компании Apple с ощутимыми скидками своим абонентам. Правда, при этом придется заключить дополнительное соглашения с обязательством на обслуживания по определенным тарифам. Об этом говорится на сайте компании.


На фото iPhone 11. Фото: The Verge

Какие устройства предлагают дешевле, чем обычно

Самые выгодные предложения распространяются на самые последние смартфоны компании. Так, например, iPhone 12 mini в версиях с разным объемом памяти потеряли по 400 рублей. Цены на другие устройства приведены ниже:

Модель

Старая цена, руб.

Новая цена, руб.

Выгода, руб.

iPhone 12 mini 128 ГБ

 2899 2499 400

iPhone 12 mini 64 ГБ

 2699 2299 400

iPhone 11 128 ГБ

 2499 2149 350

iPhone 11 64 ГБ

 2299 1999 300

iPhone SE 128 ГБ

 1699 1399 300

iPhone SE 64 ГБ

 1499 1299 200

iPhone Xr 128 ГБ

 2099 1799 300

iPhone Xr 64 ГБ

 1899 1649 250

На каких условиях

Акция действует по 7 февраля. В ее описании говорится, что при подключении или переходе на тарифные планы для частных лиц «Комфорт L» и выше, а также «Бизнес-план 4.0» для юридических лиц абоненты получают возможность купить ряд iPhone со скидкой.

В подробном описании также упоминается, что с абонентом заключат дополнительное соглашения с обязательством обслуживаться на тарифах с абонентской платной не ниже «Комфорт L» в течение 12 месяцев. Кроме того, в одни руки отдают не более двух смартфонов. Зато покупать можно и в рассрочку (правда, конечная цена аппаратов в ней получается уже не такая выгодная).

 
 
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Посмотрели, какую скидку на устройства предлагают при заключении допсоглашения с оператором.
 
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