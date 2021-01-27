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Выгода до 400 рублей. В А1 предлагают «айфоны» со скидками, но есть нюанс
Источник материала: Tut.by
А1 предлагает купить смартфоны компании Apple с ощутимыми скидками своим абонентам. Правда, при этом придется заключить дополнительное соглашения с обязательством на обслуживания по определенным тарифам. Об этом говорится на сайте компании.
Какие устройства предлагают дешевле, чем обычно
Самые выгодные предложения распространяются на самые последние смартфоны компании. Так, например, iPhone 12 mini в версиях с разным объемом памяти потеряли по 400 рублей. Цены на другие устройства приведены ниже:
На каких условиях
Акция действует по 7 февраля. В ее описании говорится, что при подключении или переходе на тарифные планы для частных лиц «Комфорт L» и выше, а также «Бизнес-план 4.0» для юридических лиц абоненты получают возможность купить ряд iPhone со скидкой.
В подробном описании также упоминается, что с абонентом заключат дополнительное соглашения с обязательством обслуживаться на тарифах с абонентской платной не ниже «Комфорт L» в течение 12 месяцев. Кроме того, в одни руки отдают не более двух смартфонов. Зато покупать можно и в рассрочку (правда, конечная цена аппаратов в ней получается уже не такая выгодная).
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Посмотрели, какую скидку на устройства предлагают при заключении допсоглашения с оператором.
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