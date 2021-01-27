Получаешь 100 долларов, отдаешь - 15. Какие комиссии берут банки за переводы на карту денег из-за границы

Источник материала: Tut.by

Если ваш заграничный знакомый или родственник планирует перевести на вашу белорусскую карточку деньги, оплатив при этом все комиссии, то это еще не значит, что с вашего счета ничего не спишется. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие есть способы перевода с иностранной карты и какую комиссию снимут с получателя при зачислении денег.



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В таблице указана информация по личным дебетовым картам.

Если иностранный банк поддерживает сервисы Visa Direct или MasterCard MoneySend, можно отправить перевод на белорусскую карту, указав только номер «пластика» и срок действия (по запросу). Комиссия в этом случае устанавливается банком-отправителем либо тем платежным сервисом, с помощью которого отправляются деньги. Со стороны белорусских банков за зачисление комиссия не взимается.

Также перевести деньги можно на номер счета карты, но для этого отправителю нужно будет знать больше информации, чем просто 16 цифр с «пластика». Как правило, это:

название банка;

свифт-код банка;

номер счета банка в банке-корреспонденте;

номер и адрес филиала банка, в котором была выпущена карта получателя;

номер счета получателя в формате IBAN, ФИО, адрес, номер паспорта.

иногда нужны и реквизиты карты.

За зачисление денег по номеру счета почти всегда взимается комиссия со стороны банка-получателя. Самая большая комиссия за зачисление валюты взимается в Банке ВТБ — 0,5% от суммы, но минимум 15 USD/EUR. То есть, если вам переводят 100−200 долларов, все равно придется заплатить 15 USD.

Название банка Размер комиссии за зачисление средств Альфа-Банк Нет комиссии за поступление средств на карту. Белагропромбанк Перевод по номеру счета при зачислении (валюта счета карты и валюта перевода должны совпадать) — 2% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Если валюта перевода и валюта карты не совпадают, то банк не сможет зачислить деньги на счет. Тогда получить деньги можно будет только в банке, если реквизиты перевода указаны верно. Беларусбанк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 2% от суммы, макс. 500 BYN, в иностранной валюте — 1.5% от суммы, макс. 500 BYN. Перевод по номеру карты (Visa Direct, MasterCard MoneySend) — 1% от суммы. Банк БелВЭБ Перевод по номеру счета на карту в бел. рублях — 3% от суммы (при переводе до 1000 BYN), мин. 3 BYN; при переводе до 10 000 BYN — 2,2% от суммы; в иностранной валюте — 1% от суммы мин. 10 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. Белгазпромбанк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 0.5% от суммы, макс. 50 BYN, в иностранной валюте — 0.5% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Белинвестбанк Перевод по номеру счета — 2.5% от суммы, мин. 1.5 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. Белорусский народный банк Перевод по номеру счета/карты при зачислении бел. рублей — 1% от суммы, в иностранной валюте — 0.5% от суммы. БПС-Сбербанк Перевод по номеру счета при зачислении до 50 BYN (или в эквиваленте валюты) — 10% от суммы, больше 50 BYN — 2% от суммы, мин. 5 BYN, макс. 650 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. БСБ Банк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 2% от суммы, в иностранной валюте — 0.9% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. БТА Банк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — без комисии, в иностранной валюте — 0.8% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Банк ВТБ Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 2,5% от суммы, макс. 500 BYN, в долларах/евро — 0,5% от суммы, мин. 15 USD/EUR, макс. — 200 USD/EUR, в росс. рублях — 0,1% от суммы, мин. 500 RUS, макс. 12 000 RUS. Перевод по номеру карты — без комиссии. Банк Дабрабыт Перевод по номеру счета — 2% от суммы, Перевод по номеру карты — без комиссии. Идея Банк Нет комиссии за поступление средств на карту. Рекомендуют переводить по номеру счета карты через международный перевод SWIFT. МТБанк Перевод по номеру счета — 2% от суммы, Перевод по номеру карты — без комиссии. Paritetbank Перевод по номеру счета — 2% от суммы, мин. 4 BYN, макс. 100 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. Приорбанк Перевод по номеру счета — 0,8% мин. 12 BYN, макс. 1200 BYN. Перевод по номеру карты (с помощью услуги Visa Direct либо MasterCard MoneySend) — без комиссии. Банк Решение Перевод по номеру счета в бел. рублях — 0.7% от суммы, мин. 5 BYN, макс. 500 BYN, в иностранной валюте — 0,5%, мин. 10 BYN, макс. 1000 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. РРБ-Банк Нет комиссии за поступление средств на карту. Статусбанк Например, по карте Visa Classic перевод по номеру счета на карту в бел. рублях — 2%, в иностранной валюте — 0,5% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Технобанк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 0.9% от суммы, в иностранной валюте — 0.8% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Франсабанк Перевод по номеру счета/карты при зачислении на карту в бел. рублях — 0.7% от суммы, в иностранной валюте — 0.5% от суммы. Цептер Банк Например, если средства поступают на Visa Classic (перевод по номеру счета), комиссия будет 0.9% от суммы. При переводе SWIFT — 0,5%, мин. 10 BYN, макс. 410 BYN.

Название банка Размер комиссии за зачисление средств Альфа-Банк Нет комиссии за поступление средств на карту. Белагропромбанк Перевод по номеру счета при зачислении (валюта счета карты и валюта перевода должны совпадать) — 2% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Если валюта перевода и валюта карты не совпадают, то банк не сможет зачислить деньги на счет. Тогда получить деньги можно будет только в банке, если реквизиты перевода указаны верно. Беларусбанк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 2% от суммы, макс. 500 BYN, в иностранной валюте — 1.5% от суммы, макс. 500 BYN. Перевод по номеру карты (Visa Direct, MasterCard MoneySend) — 1% от суммы. Банк БелВЭБ Перевод по номеру счета на карту в бел. рублях — 3% от суммы (при переводе до 1000 BYN), мин. 3 BYN; при переводе до 10 000 BYN — 2,2% от суммы; в иностранной валюте — 1% от суммы мин. 10 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. Белгазпромбанк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 0.5% от суммы, макс. 50 BYN, в иностранной валюте — 0.5% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Белинвестбанк Перевод по номеру счета — 2.5% от суммы, мин. 1.5 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. Белорусский народный банк Перевод по номеру счета/карты при зачислении бел. рублей — 1% от суммы, в иностранной валюте — 0.5% от суммы. БПС-Сбербанк Перевод по номеру счета при зачислении до 50 BYN (или в эквиваленте валюты) — 10% от суммы, больше 50 BYN — 2% от суммы, мин. 5 BYN, макс. 650 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. БСБ Банк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 2% от суммы, в иностранной валюте — 0.9% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. БТА Банк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — без комисии, в иностранной валюте — 0.8% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Банк ВТБ Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 2,5% от суммы, макс. 500 BYN, в долларах/евро — 0,5% от суммы, мин. 15 USD/EUR, макс. — 200 USD/EUR, в росс. рублях — 0,1% от суммы, мин. 500 RUS, макс. 12 000 RUS. Перевод по номеру карты — без комиссии. Банк Дабрабыт Перевод по номеру счета — 2% от суммы, Перевод по номеру карты — без комиссии. Идея Банк Нет комиссии за поступление средств на карту. Рекомендуют переводить по номеру счета карты через международный перевод SWIFT. МТбанк Перевод по номеру счета — 2% от суммы, Перевод по номеру карты — без комиссии. Paritetbank Перевод по номеру счета — 2% от суммы, мин. 4 BYN, макс. 100 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. Приорбанк Перевод по номеру счета — 0,8% мин. 12 BYN, макс. 1200 BYN. Перевод по номеру карты (с помощью услуги Visa Direct либо MasterCard MoneySend) — без комиссии. Банк Решение Перевод по номеру счета в бел. рублях — 0.7% от суммы, мин. 5 BYN, макс. 500 BYN, в иностранной валюте — 0,5%, мин. 10 BYN, макс. 1000 BYN. Перевод по номеру карты — без комиссии. РРБ-Банк Нет комиссии за поступление средств на карту. Статусбанк Например, по карте Visa Classic перевод по номеру счета на карту в бел. рублях — 2%, в иностранной валюте — 0,5% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Технобанк Перевод по номеру счета при зачислении бел. рублей — 0.9% от суммы, в иностранной валюте — 0.8% от суммы. Перевод по номеру карты — без комиссии. Франсабанк Перевод по номеру счета/карты при зачислении на карту в бел. рублях — 0.7% от суммы, в иностранной валюте — 0.5% от суммы. Цептер Банк Например, если средства поступают на Visa Classic (перевод по номеру счета), комиссия будет 0.9% от суммы. При переводе SWIFT — 0,5%, мин. 10 BYN, макс. 410 BYN.