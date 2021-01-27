В России показали массовую выброску десанта с боевыми машинами

Источник материала: Tut.by

Минобороны России показало кадры массового десантирования подразделений ивановского соединения ВДВ с боевыми машинами БМД-4М в Костромской области. Об этом пишет ТАСС.

На записи, опубликованной во вторник в видеохостинге YouTube, видны все этапы десантирования, начиная с погрузки боевых машин в самолет и заканчивая их приземлением.

«В ходе тренировки было совершено более 650 прыжков с парашютом из военно-транспортного самолета Ил-76МД», — сообщили в Минобороны.

Отмечается также, что интервал отделения десантников от самолета составил 0,7 секунды при скорости воздушного судна более 360 км/ч.

Боевая машина десанта БМД-4М массой 14 тонн вооружена 100-миллиметровым орудием, которое также служит пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет «Аркан» (боекомплект состоит из 34 снарядов и четырех ракет), 30-миллиметровой автоматической пушкой с боекомплектом в 500 снарядов и пулеметом калибра 7,62 мм. БМД-4М способна развивать скорость до 70 км/ч, а также плавать со скоростью до 10 км/ч. Экипаж состоит из трех человек, машина может перевозить до пяти человек десанта.