Почти 14% белорусского экспорта “не доехало” до Казахстана. По подсчетам $94,6 млн потерялись где-то по дороге?

По данным, которые наша страна предоставила в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), за январь — ноябрь прошлого года Беларусь экспортировала в Казахстан продукции на $677 млн. За тот же период Казахстан подал данные об импорте из Беларуси на $582,4 млн. Выходит, $94,6 млн потерялись где-то по дороге?





Еврорадио узнало, по каким товарам есть расхождения и чьи данные верны. Оказалось, что по отдельным позициям в Казахстан каким-то образом поступает даже больше товаров, чем отправляет Беларусь. Есть и отличия в ценах.

Сыр и творог

Согласно данным, которые белорусская сторона предоставила в ЕЭК, в январе — ноябре 2020 года в Казахстан уехало 5,8 тысячи тонн сыра и творога на сумму $23,4 млн. Статистика Казахстана говорит, что за этот период импортировано только 4,5 тысячи тонн белорусского сыра и творога на сумму $17,6 млн.

Говядина

Говядины свежей или охлаждённой отправлено 19 тысяч тонн на $59,5 млн. По данным Казахстана, получено там только 10,8 тысячи тонн стоимостью $34,4 млн.





Говядины замороженной Беларусь экспортировала в Казахстан 5,9 тысячи тонн на сумму $17,6 млн. В данных Казахстана только 5,5 тысячи тонн на сумму $16,5 млн.

Молоко и сливки сгущённые и сухие

Беларусь заявляет об экспорте 26,9 тысячи тонн молока и сливок сгущённых и сухих в Казахстан. Получено за них $58,4 млн. Отчёт об импорте этой позиции Казахстаном из Беларуси говорит только о 18,5 тысячи тонн на сумму $38,2 млн.

Пахта, йогурт, кефир

Оказалось, белорусская продукция по дороге в Казахстан не только теряется по пути, но и может прирастать. Так, пахты, йогурта и кефира Беларусь экспортировала за январь — ноябрь прошлого года 2,6 тысячи тонн на $4,3 млн. В количественном выражении это в 3 раза больше, чем за январь — ноябрь 2019 года.





Если верить данным Казахстана, то импортировано за это же время 3,1 тысячи тонн белорусских пахты, йогурта и кефира. Заплачено за это $5,3 млн. Отмечается, что количественный прирост по сравнению с январём — ноябрём 2019 года произошёл в 4,4 раза.

Кофе

Интересные расхождения произошли и с экспортом — импортом кофе. Если сравнить данные двух сторон, то получится, что Казахстан импортировал больше кофе, чем заявила Беларусь, причём за меньшую цену.





Так, по белорусской статистике, экспортировано в Казахстан 8 тонн на $37,6 тысячи. Казахстан заявляет о импорте 9 тонн кофе из Беларуси за $36,3 тысячи.





Ну и следует в принципе абстрагироваться от того, что кофе в Беларуси не растёт.

Зерно злаков обработанное

Есть странные отличия не только по стоимости и объёмам, но и в сравнениях с предыдущими периодами. За отчётный период 2 тонны белорусского зерна злаков уехали в Казахстан. В отчёте говорится, что их стоимость составила $998. Сообщается также, что объём поставок оказался в 8,4 раза больше, чем в январе — ноябре 2019 года.





В статистике Казахстана указано 7 тонн, которые стоят $8,8 тысячи. А в количественном выражении импорт из Беларуси упал, составив только 49,2% к соответствующему периоду 2019 года.





По белорусской статистике цена 1 тонны составляет около $499, а по казахстанской — $1256. А 2 тонны каким-то образом превратились в 7 тонн.

Как это объясняют чиновники?

нашло расхождения и по другим группам товаров. Представитель Департамента статистики Евразийской экономической комиссии Александр Мальгин говорит, что это объясняется разницей в методологии подсчёта в Беларуси и в Казахстане. А данные верны и те, и другие. Еврорадиои по другим группам товаров. Представитель Департамента статистики Евразийской экономической комиссии Александр Мальгин говорит, что это объясняется разницей в методологии подсчёта в Беларуси и в Казахстане. А данные верны и те, и другие.





— Расхождение “зеркальных” данных стран-партнёров о взаимной торговле — объективное явление, характерное для большинства товарных потоков в международной торговле, — говорит Мальгин.





Чтобы статистика взаимной торговли была достоверной, уполномоченные органы регулярно проводят двусторонние встречи для “выявления причин возможных расхождений и их минимизации”, уверяют в ЕЭК.





— Анализ результатов сопоставлений свидетельствует об эффективной работе данного механизма.





Согласно разделу ХIII “Обеспечение сопоставимости данных” Методологии ведения статистики взаимной торговли товарами государств — членов Евразийского экономического союза, причины расхождений могут быть разные. В большинстве из пунктов говорится об особенностях учёта, подходов и оценок. Есть также пункт, где говорится о неточности сведений, которые содержатся в источниках информации. Есть пункт о конфиденциальности информации.



