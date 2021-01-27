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Главы МИД G7 призвали немедленно освободить Навального

27.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Главы МИД G7 призвали немедленно освободить Навального

  • 27.01.2021, 10:16
Главы МИД G7 призвали немедленно освободить Навального
фото: reuters

Политик должен выйти на свободу без всяких условий.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвали российские власти "немедленно и без всяких условий" освободить Алексея Навального и всех задержанных на акциях 23 января.

Министры осудили "политически мотивированный" арест Навального и призвали российские власти придерживаться своих международных обязательств и соблюдать права человека.

"Крайне печально, что господин Навальный находится под стражей по обвинению, которое еще в 2017 году было признано Европейским судом по правам человека неправомерным и явно необоснованным", - говорится в заявлении.

Главы МИД стран "Большой семерки" и глава дипломатии ЕС вновь призвали Москву провести расследование и "предоставить убедительное объяснение применения химического оружия на территории РФ" после отравления Алексея Навального нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", напомнив, что Россия присоединилась к Конвенции о запрещении химоружия.

Министры также выразили глубокую обеспокоенность "задержаниями тысяч мирных протестующих и журналистов" на акциях 23 января в поддержку Навального. Это показывает, насколько в России "сужается пространство" для "оппозиции, гражданского общества, защитников прав человека и независимой прессы". Они призвали российские власти "освободить тех, кто 23 января был произвольно задержан за осуществление своего права на мирные собрания".

23 января по всей России прошла волна массовых протестов в поддержку Алексея Навального, задержанного сразу по возвращении на родину из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком" в России. Навального задержали 17 января по требованию ФСИН, которая считает, что политик нарушил условия испытательного срока по приговору по так называемому делу "Ив Роше". На следующий день суд в Химках отправил его в СИЗО на 30 суток.

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Политик должен выйти на свободу без всяких условий.
 
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