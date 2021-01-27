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Последствия «Ларса»: более 2200 населенных пунктов в Беларуси обесточены

27.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Последствия «Ларса»: более 2200 населенных пунктов в Беларуси обесточены

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  • 27.01.2021, 10:06
Последствия «Ларса»: более 2200 населенных пунктов в Беларуси обесточены
Фото: пресс-служба МЧС

По всей стране — упавшие деревья, подтопленные дома и застрявшие машины.

26 января по территории Беларуси прошел снежный циклон «Ларс». Основной удар стихии пришелся на Брестскую, Гродненскую и Гомельскую области. За прошедшие сутки энергетики восстановили электроснабжение в 1800 населенных пунктах, еще в 402 — продолжают работу. Об этом сообщает пресс-служба «Белэнерго». А спасателям пришлось заниматься упавшими деревьями, подтопленными домами и застрявшими автомобилями, пишет tut.by.


Фото: пресс-служба «Белэнерго»

Обледеневшие и заснеженные провода не выдерживали тяжести снега, падающих веток и деревьев и обрывались, что стало причиной отключения линий электропередачи в распределительной сети.

К восстановительным и ремонтным работам суммарно были привлечены 1400 человек и 450 единиц техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

Сегодня, по состоянию на 6.00 27 января, ведутся работы по устранению нарушений в 402 населенных пунктах.

Упавшие деревья, застрявшие автомобили, задержка поездов

О последствиях «Ларса» рассказали и в МЧС. По оперативной информации зафиксированы 80 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 11 автомобилей (в Гродненской области — 56 случаев, 9 автомобилей; в Брестской — 18 случаев, 2 автомобиля; в Гомельской и Минской — по 3 случая). К счастью, при этом никто не пострадал.


Фото: пресс-служба МЧС

Кроме того спасателям пришлось вытаскивать 75 автомобилей из снежных заносов (в Гродненской области — 35 автомобилей, в Брестской — 22, в Минской — 16, в Гомельской и Могилевской — по 1 автомобилю).

По информации Белоруской железной дороги из-за налипания мокрого снега на стрелочных переводах произошла задержка в движении 13 поездов (до 50 минут).

Из-за дождя и сильного таяния снега также отказались подтоплены 15 домов в Осиповичах и Могилевском районе.


Фото: пресс-служба МЧС

Напомним, в среду также ожидаются неблагоприятные погодные условия — из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром на большей части территории республики сохранится ветер порывами 15−20 м/с, в отдельных районах 21−23 м/с.

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По всей стране — упавшие деревья, подтопленные дома и застрявшие машины.
 
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