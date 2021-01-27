Источник материала: Хартия'97

Шансы группировки Лукашенко скатились к нулю 1 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

27.01.2021, 9:46

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Фото: REUTERS

Тиранические режимы начинают рушиться как в Беларуси, так и в России.

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах». (Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Статья 1). И это не просто слова. Стремление к свободе заложено в людях, да и во многих живых существах, генетически. Даже домашняя кошка, например, не говоря уже про изначально свободного тигра, стремится к независимости. Хотя и животные и люди готовы иногда променять свободу или часть ее на комфорт и хорошее питание. Именно на это, а не на дубинку надсмотрщика. Такое добровольно не происходит никогда.

Впрочем, большинству людей, особенно образованных и культурных, даже «чарки и шкварки» мало. Да, можно посадить в клетки, как-то выдрессировать, но стремление к свободе все равно остается. Это в генах, и это надо учитывать. Для иллюстрации можно даже провести эксперимент со шпицем: урезать ему пайку и начать регулярно воспитывать дубинкой. И сразу станет ясно, что даже шпицы такого отношения к себе не любят. Люди тем более. Так что сугубо репрессивная тактика – это в любом случае проигрышный вариант.

Да, человека можно лишить свободы, но это только усиливает стремление к ней, а не наоборот, как считает наша уходящая власть. И так оно и происходит у нас, что события прошлого года и доказали. Чем сильнее репрессии – тем сильнее желание свободы и неприятие тирании . Мягкого диктатора, дающего «чарку и шкварку», еще как-то терпели. Поэтому жесткие тирании на самом деле недолговечны. Да, помнят тиранов обычно долго, но сколько они правили? Чаще всего недолго.

Поскольку стремление к свободе заложено в генах, практически всегда построение тоталитарных систем маскируется как борьба за свободу. Даже и Лукашенко объясняет свои действия нежеланием, чтобы народ «ходил под плеткой», правда непонятно чьей, в то время как народ и так уже ходит под плеткой, ну или дубинкой его режима. «Хрен редьки не слаще». Впрочем, в последние месяцы наш режим практически все «фиговые листочки» отбросил и все меньше скрывает, что строит в стране аналог Северной Кореи или Кампучии времен Пол Пота. Соответствующие «сливы» и статьи из журнала «Спецназ» не цитирую. А то получится пропаганда экстремизма или полпотовщины.

Когда люди осознают, что вместо освобождения получили еще большее закабаление, они всегда начинают сопротивляться. Сопротивление может быть активным, может быть пассивным, но оно возникает всегда. Пассивное сопротивление часто даже хуже для тиранов, поскольку его невозможно подавить. Даже строгое и доскональное выполнение указаний диктатора может разрушить систему, если эти указания неадекватны. Типа когда все силы режима брошены на «срезание ленточек» и закрашивание граффити, а брошенная на произвол судьбы инфраструктура быстро разваливается. Как у нас этой зимой. Да и СССР развалило именно пассивное сопротивление, с активным власть худо бедно справлялась.

Свобода понятие и социальное. Практически полный отказ от соблюдения прав и свобод граждан (дескать «иногда не до законов»), привел к обрушению рейтинга безопасности страны. Беларусь опустилась с 16-го на 114-е место в страновом рейтинге безопасности . Это следует из данных сервиса Numbeo на 2021 год, который сравнивает индекс безопасности во всех странах мира. Перед нами – Зимбабве и Доминикана (112-е и 113-е места соответственно), сразу за нами – Кения и Ливия (115-е и 116-е места). В общем почти до уровня воюющей Ливии рухнули. Вот тебе и «иногда не до законов». И последствия тут будут всеобъемлющими, как социальными, так и экономическими. Кто повезет в такую страну деньги или поедет сам в качестве туриста? Да и собственные квалифицированные специалисты и бизнес побегут из столь несвободной и небезопасной страны, да и уже активно бегут.

И если для того, чтобы упасть на 98 позиций в рейтинге безопасности, режиму хватило всего полгода, то для того, чтобы вернуть позиции, потребуются уже годы. При условии другой власти причем, эта не вернет их и за десятилетия. Впрочем, столько и не продержится. А это значит, что в такую страну ни нормальные, ну с деньгами, туристы не поедут, за исключением отдельных экстремалов, инвесторы тоже не придут. Скорее уйдут и те, которые пришли раньше. Так что по БТ можно сколько угодно вещать, что страна Лукашенко самая мирная, стабильная и безопасная. Но кто ж то БТ смотрит, кроме деревенских старушек, не говоря уже про зарубежье? Смотрят CNN, условно, мониторят независимые ресурсы в сети, ориентируются на международные рейтинги. А там совсем другая картина, мягко говоря.

Свобода – понятие также экономическое. Там, где учитывают генетическое стремление к свободе, общество богатеет. Взять хотя бы Швейцарию, к примеру, максимально возможная свобода и максимальное благосостояние. В тройку мировых лидеров входит постоянно. В тиранических же обществах зачастую практически все ресурсы уходят на сохранение режима несвободы. Ну или еще «престижа государства», как они говорят. По любому людям мало что остается. Примерно такая же система и у нас. Поэтому и входим постоянно в тройку государств, только не самых богатых, а самых бедных в Европе. И хорошо еще, что пока не мира, хотя с такими тенденциями все еще впереди даже в обозримой перспективе. Можно еще привести пример двух Корей, Северной и Южной. А можно и наш ПВТ. Там работали свободные люди, и они зарабатывали явно выше среднего.

Теперь ПВТ «душат» – вот и получается «натурный эксперимент». Посмотрим на финансовые результаты, которые покажет ПВТ в новых условиях несвободы. Хотя уже и так очевидно, что результаты будут хуже. В общем, будем все мы жить беднее, причем все, даже ОМОН и правительство. «Кормовая база» сузится. Хотя в первую очередь, естественно, пострадают все же самые обездоленные. Они уже страдают.

Конечно, свобода – не единственная базовая потребность живых существ. Причем некоторые потребности могут иметь и более высокий приоритет. Но все равно эта базовая потребность существует всегда. «Жить на коленях» и «ходить под плеткой» – на это природой не запрограммировано ни одно живое существо. Так что зря наша старая власть старается это в людей «вбить», такая политика только усиливает нелюбовь к ней, а тягу к освобождению тоже усиливает. Да и чисто психологически людям уже сильно осточертело постоянно «ходить под плеткой», особенно молодым, активным и креативным. Не получилось за 26 лет воспитать из них рабов и уже не получится.

Так что шансов у правящей группировки нет, хотя продержаться еще какое-то время она сможет. Особенно если Путин поможет – при условии, что самого не свергнут. А. Невзоров, например, дает режиму Путина не больше года. Как бы там ни было, тиранические режимы весьма неустойчивы. Свобода – естественная потребность людей.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»

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