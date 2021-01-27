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В Ляховичском районе грузовик влетел под товарняк
Источник материала: Навiны
Авария на железной дороге произошла накануне днем в Ляховичском районе.
По информации МЧС, около 15 часов поступило сообщение о ДТП с участием грузовика и грузового поезда, направлявшегося из Лунинца в Волковыск.
Столкновение произошло на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде возле деревни Городище.
Как отмечается, 37-летний водитель получил травмы различной степени тяжести. В настоящее время он находится под присмотром врачей.
Задержка движения поездов составила 2 часа 45 минут.
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Авария на железной дороге произошла накануне днем в Ляховичском районе.
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