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BYPOL опубликовал данные предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко

27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Инициатива, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, делится результатами своей проверки.

BYPOL опубликовал данные предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко

«Прошло более двух месяцев как Генпрокуратура в лице замначальника управления по расследованию особо важных уголовных дел старшего советника юстиции Михаила Шестопалова проводит проверку в порядке ст.174 УПК по факту смерти Романа Бондаренко.

Ход данной проверки держится в строжайшем секрете не только от общественности, но и от матери Романа. Она официально обратилась с письменным заявлением о возбуждении уголовного дела по факту гибели сына», — пишет BYPOL.

Представители объединения отмечают, что им достоверно известно о том, что в распоряжении Генпрокуратуры имеется достаточно данных, указывающих на насильственный характер смерти Романа Бондаренко и наличие признаков противоправной причастности к ней сторонних лиц.

«Для обоснования справедливости такого утверждения достаточно было бы и простого анализа той информации, которая уже опубликована в СМИ и сети Интернет, однако инициатива BYPOL провела свою проверку по факту смерти Бондаренко, результаты которой публикуются в статье.

Таким образом, на сегодняшний день достоверно установлен круг лиц, действия (бездействие) которых в указанной уголовно-правовой ситуации требуют дачи юридической оценки посредством возбуждения и производства предварительного расследования по уголовному делу».

В статье рассказывается о событиях на Площади Перемен в Минске вечером 11 ноября. Публикуется развитие событий, действующие лица – гражданские и силовики, много фотофактов. Среди фамилий – Дмитрий Шакута, Дмитрий Басков, Наталья Эйсмонт.

 
Теги: Минск
 
 
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Инициатива, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, делится результатами своей проверки.
 
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