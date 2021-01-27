BYPOL опубликовал данные предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко

Источник материала: Салiдарнасць

Инициатива, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, делится результатами своей проверки.





«Прошло более двух месяцев как Генпрокуратура в лице замначальника управления по расследованию особо важных уголовных дел старшего советника юстиции Михаила Шестопалова проводит проверку в порядке ст.174 УПК по факту смерти Романа Бондаренко.

Ход данной проверки держится в строжайшем секрете не только от общественности, но и от матери Романа. Она официально обратилась с письменным заявлением о возбуждении уголовного дела по факту гибели сына», — пишет BYPOL.

Представители объединения отмечают, что им достоверно известно о том, что в распоряжении Генпрокуратуры имеется достаточно данных, указывающих на насильственный характер смерти Романа Бондаренко и наличие признаков противоправной причастности к ней сторонних лиц.

«Для обоснования справедливости такого утверждения достаточно было бы и простого анализа той информации, которая уже опубликована в СМИ и сети Интернет, однако инициатива BYPOL провела свою проверку по факту смерти Бондаренко, результаты которой публикуются в статье .

Таким образом, на сегодняшний день достоверно установлен круг лиц, действия (бездействие) которых в указанной уголовно-правовой ситуации требуют дачи юридической оценки посредством возбуждения и производства предварительного расследования по уголовному делу».

В статье рассказывается о событиях на Площади Перемен в Минске вечером 11 ноября. Публикуется развитие событий, действующие лица – гражданские и силовики, много фотофактов . Среди фамилий – Дмитрий Шакута, Дмитрий Басков, Наталья Эйсмонт.