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BYPOL опубликовал данные предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко
27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Инициатива, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, делится результатами своей проверки.
«Прошло более двух месяцев как Генпрокуратура в лице замначальника управления по расследованию особо важных уголовных дел старшего советника юстиции Михаила Шестопалова проводит проверку в порядке ст.174 УПК по факту смерти Романа Бондаренко.
Ход данной проверки держится в строжайшем секрете не только от общественности, но и от матери Романа. Она официально обратилась с письменным заявлением о возбуждении уголовного дела по факту гибели сына», —
Представители объединения отмечают, что им достоверно известно о том, что в распоряжении Генпрокуратуры имеется достаточно данных, указывающих на насильственный характер смерти Романа Бондаренко и наличие признаков противоправной причастности к ней сторонних лиц.
«Для обоснования справедливости такого утверждения достаточно было бы и простого анализа той информации, которая уже опубликована в СМИ и сети Интернет, однако инициатива BYPOL провела свою проверку по факту смерти Бондаренко, результаты которой
Таким образом, на сегодняшний день достоверно установлен круг лиц, действия (бездействие) которых в указанной уголовно-правовой ситуации требуют дачи юридической оценки посредством возбуждения и производства предварительного расследования по уголовному делу».
В статье рассказывается о событиях на Площади Перемен в Минске вечером 11 ноября. Публикуется развитие событий,
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Инициатива, которая является объединением сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих действующую власть, делится результатами своей проверки.
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