ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А вроде аккуратно перестраивался. Вся правда о зимней дороге на одном видео (видео)

27.01.2021 10:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Дни, когда всерьез меняется погода, — это трудные дни. Людям обычно необходимо некоторое время, чтобы перестроиться под новые условия, и в это время легко допустить ошибку. Именно поэтому случаются дни жестянщика. Вчера во многих городах Беларуси прошли обильные снегопады — условия на дорогах изменились.

Наш читатель с ником vladikkopytok вчера около 21:50 стал очевидцем опасной ситуации на проспекте Дзержинского, в районе трехуровневой развязки с проспектом Жукова. Практически на ровном (пусть и заснеженном) месте занесло автомобиль такси.

— По ощущениям, не было скользко, я перед ним уверенно перестроился. Возможно, успело подморозить мост. Было около нуля градусов, может, даже и ниже. Очень интересно было бы узнать остаток протектора на шинах такси и какая там вообще установлена резина. По моему мнению, дело в ней, — предположил очевидец в разговоре с корреспондентом Onliner.

Напомним, что согласно ПДД (п. 207-1) при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузо-пассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

— За рулем был молодой человек, на заднем сиденье ехал пассажир, — добавил наш читатель.

Что и говорить, у пассажира выдалась адреналиновая поездка. Интересно, сколько звезд получил водитель?

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

Автомобильный набор 3 в 1: щетка, скребок и лопата — 25 р.

Plastic Electric Appliance Набор 3 в 1 Щетка, скребок, лопата
3 отзыва
щетка-скребок/лопата, для очистки снега/для очистки стекла
–17%25,00 р.
1 предложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дни, когда всерьез меняется погода, — это трудные дни. Людям обычно необходимо некоторое время, чтобы перестроиться под новые условия, и в это время легко...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я поддалась на его сказку про запотевшее забрало»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by