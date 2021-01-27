А вроде аккуратно перестраивался. Вся правда о зимней дороге на одном видео (видео)

Источник материала: Onliner

Дни, когда всерьез меняется погода, — это трудные дни. Людям обычно необходимо некоторое время, чтобы перестроиться под новые условия, и в это время легко допустить ошибку. Именно поэтому случаются дни жестянщика. Вчера во многих городах Беларуси прошли обильные снегопады — условия на дорогах изменились.

Наш читатель с ником vladikkopytok вчера около 21:50 стал очевидцем опасной ситуации на проспекте Дзержинского, в районе трехуровневой развязки с проспектом Жукова. Практически на ровном (пусть и заснеженном) месте занесло автомобиль такси.

— По ощущениям, не было скользко, я перед ним уверенно перестроился. Возможно, успело подморозить мост. Было около нуля градусов, может, даже и ниже. Очень интересно было бы узнать остаток протектора на шинах такси и какая там вообще установлена резина. По моему мнению, дело в ней, — предположил очевидец в разговоре с корреспондентом Onliner.

Напомним, что согласно ПДД (п. 207-1) при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 т включительно, легковые и грузо-пассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 т, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

— За рулем был молодой человек, на заднем сиденье ехал пассажир, — добавил наш читатель.

Что и говорить, у пассажира выдалась адреналиновая поездка. Интересно, сколько звезд получил водитель?

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