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Залило и засыпало: в Минске за сутки выпало 70% месячной нормы осадков

27.01.2021 10:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Залило и засыпало: в Минске за сутки выпало 70% месячной нормы осадков
В Гродно снежный покров за сутки существенно увеличился / TUT.by
Циклон «Ларс», который пришёл в Беларусь 26 января, принёс дождь и сильный мокрый снег. В итоге за сутки в Минске выпало более 70% месячной нормы осадков, подсчитал БелаПАН после анализа оперативных и архивных данные Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

При месячной норме в 45 мм, или 45 л воды на квадратный метр территории, за сутки в Минске выпало 32 мм. Сильные дождь и снег прошли также в Марьиной Горке (74% от месячной нормы) и Столбцах (71%).

В западных регионах выпало много снега, и как результат — существенно вырос снежный покров. В Гродно, к примеру, за сутки он увеличился с 9 до 37 см, в Бресте — с 13 до 21 см.

Из-за непогоды серьезно пострадали Брестская, Гродненская и Гомельская области. По данным энергетиков, без электричества здесь остались более двух тысяч населённых пунктов. В большинство, благодаря оперативной работе служб, электричество уже вернулось, еще в более 400-х работы продолжаются.

Белгидромет предупреждал о неблагоприятном метеорологическом явлении 26-27 января — о сильных осадках и ветре. В среду утром на большей части территории сохранится сильных ветер порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-23 м/с.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Из-за непогоды серьезно пострадали Брестская, Гродненская и Гомельская области.
 
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