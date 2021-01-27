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Залило и засыпало: в Минске за сутки выпало 70% месячной нормы осадков
Источник материала: UDF
В Гродно снежный покров за сутки существенно увеличился / TUT.by
При месячной норме в 45 мм, или 45 л воды на квадратный метр территории, за сутки в Минске выпало 32 мм. Сильные дождь и снег прошли также в Марьиной Горке (74% от месячной нормы) и Столбцах (71%).
В западных регионах выпало много снега, и как результат — существенно вырос снежный покров. В Гродно, к примеру, за сутки он увеличился с 9 до 37 см, в Бресте — с 13 до 21 см.
Из-за непогоды серьезно пострадали Брестская, Гродненская и Гомельская области. По данным энергетиков, без электричества здесь остались более двух тысяч населённых пунктов. В большинство, благодаря оперативной работе служб, электричество уже вернулось, еще в более 400-х работы продолжаются.
Белгидромет предупреждал о неблагоприятном метеорологическом явлении 26-27 января — о сильных осадках и ветре. В среду утром на большей части территории сохранится сильных ветер порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-23 м/с.
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Из-за непогоды серьезно пострадали Брестская, Гродненская и Гомельская области.
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