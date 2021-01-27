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У Путина серьезные проблемы со здоровьем - документ
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Об этом сообщает портал
По информации СВР, здоровье 68-летнего Владимира Путина серьезно пошатнулось. Более того, это привело к форсированию периода передачи власти преемникам действующего президента Российской Федерации.
«Между тем, на фоне все более очевидных проблем со здоровьем Владимира Путина, заметной сложности для него физически исполнять публичные функции главы государства, в Российской Федерации де-факто начался период трансфера власти», — объясняется в главе «Угрозы происхождением из РФ».
В настоящее время рассматриваются сразу несколько концепций. К примеру, одна из них провозглашает Владимира Путина пожизненным президентом. Также возможны варианты тандема власти, при котором действующий президент будет править с другим политиком, или поиск преемника для главы Кремля. Однако вне зависимости от этих вариантов базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели «путинизма» с Владимиром Путиным или без него.
Дворец Путина
В Кремле не намерены кардинально менять вектор внешней политики России, равно как останется неизменной и позиция властей относительно основных государственных тезисов.
Ранее портал «Хвиля» писал о том, что Владимир Путин прокомментировал информацию о своем имуществе из разоблачающего фильма оппозиционного политика Алексея Навального. Глава Кремля отметил, что не смотрел картину полностью, но успел ознакомиться с ее отдельными фрагментами. Он отдельно заявил, что содержащаяся в расследовании информация является ложной и служит только одной цели — «промыванию мозгов» российских граждан. Ничто из показанного в фильме Путину и его семьей не принадлежит, заявил президент РФ.
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