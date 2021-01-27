﻿ У Путина серьезные проблемы со здоровьем - документ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Путина серьезные проблемы со здоровьем - документ

27.01.2021 10:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

У Путина серьезные проблемы со здоровьем - документ
Кадр из видео
У президента Российской Федерации Владимира Путина предположительно начались очередные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на информационный бюллетень Службы Внешней Разведки Украины «Белая книга».

По информации СВР, здоровье 68-летнего Владимира Путина серьезно пошатнулось. Более того, это привело к форсированию периода передачи власти преемникам действующего президента Российской Федерации.

«Между тем, на фоне все более очевидных проблем со здоровьем Владимира Путина, заметной сложности для него физически исполнять публичные функции главы государства, в Российской Федерации де-факто начался период трансфера власти», — объясняется в главе «Угрозы происхождением из РФ».


В настоящее время рассматриваются сразу несколько концепций. К примеру, одна из них провозглашает Владимира Путина пожизненным президентом. Также возможны варианты тандема власти, при котором действующий президент будет править с другим политиком, или поиск преемника для главы Кремля. Однако вне зависимости от этих вариантов базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели «путинизма» с Владимиром Путиным или без него.

У Путина серьезные проблемы со здоровьем - документ

Дворец Путина

В Кремле не намерены кардинально менять вектор внешней политики России, равно как останется неизменной и позиция властей относительно основных государственных тезисов.

Ранее портал «Хвиля» писал о том, что Владимир Путин прокомментировал информацию о своем имуществе из разоблачающего фильма оппозиционного политика Алексея Навального. Глава Кремля отметил, что не смотрел картину полностью, но успел ознакомиться с ее отдельными фрагментами. Он отдельно заявил, что содержащаяся в расследовании информация является ложной и служит только одной цели — «промыванию мозгов» российских граждан. Ничто из показанного в фильме Путину и его семьей не принадлежит, заявил президент РФ.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Рассказавшего о пытках и изнасиловании в РУВД Виктора Борушко приговорили к 5 годам колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by