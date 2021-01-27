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«Между тем, на фоне все более очевидных проблем со здоровьем Владимира Путина, заметной сложности для него физически исполнять публичные функции главы государства, в Российской Федерации де-факто начался период трансфера власти», — объясняется в главе «Угрозы происхождением из РФ».

Дворец Путина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Путина серьезные проблемы со здоровьем - документ В России может смениться власть.

Об этом сообщает порталсо ссылкой на информационный бюллетень Службы Внешней Разведки Украины «Белая книга».По информации СВР, здоровье 68-летнегосерьезно пошатнулось. Более того, это привело к форсированию периода передачи власти преемникам действующего президента Российской Федерации.В настоящее время рассматриваются сразу несколько концепций. К примеру, одна из них провозглашает Владимира Путина пожизненным президентом. Также возможны варианты тандема власти, при котором действующий президент будет править с другим политиком, или поиск преемника для главы Кремля. Однако вне зависимости от этих вариантов базовый сценарий на среднесрочную перспективу предусматривает сохранение в России государственной модели «путинизма» с Владимиром Путиным или без него.В Кремле не намерены кардинально менять вектор внешней политики России, равно как останется неизменной и позиция властей относительно основных государственных тезисов.Ранее портал «Хвиля» писал о том, что Владимир Путин прокомментировал информацию о своем имуществе из разоблачающего фильма оппозиционного политика Алексея Навального. Глава Кремля отметил, что не смотрел картину полностью, но успел ознакомиться с ее отдельными фрагментами. Он отдельно заявил, что содержащаяся в расследовании информация является ложной и служит только одной цели — «промыванию мозгов» российских граждан. Ничто из показанного в фильме Путину и его семьей не принадлежит, заявил президент РФ.