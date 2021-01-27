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В Ляховичском районе грузовик врезался в поезд

27.01.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 26 января на железнодорожном переезде в Ляховичском районе столкнулись грузовик и поезд. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Фото: t.me/dpslyahovichy

По предварительной информации, 37-летний водитель грузовика Iveco двигался по трассе Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. Возле деревни Городище при подъезде к железнодорожному переезду он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречку, затем на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом.

Водитель большегруза получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.


Фото: t.me/dpslyahovichy

По информации МЧС, задержка в движении одного пассажирского поезда составила 2 часа 45 минут.

 
 
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По информации МЧС, задержка в движении одного пассажирского поезда составила 2 часа 45 минут.
 
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