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В Ляховичском районе грузовик врезался в поезд
Источник материала: Tut.by
Днем 26 января на железнодорожном переезде в Ляховичском районе столкнулись грузовик и поезд. Об этом
По предварительной информации, 37-летний водитель грузовика Iveco двигался по трассе Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. Возле деревни Городище при подъезде к железнодорожному переезду он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречку, затем на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом.
Водитель большегруза получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
По информации
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По информации МЧС, задержка в движении одного пассажирского поезда составила 2 часа 45 минут.
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