В Ляховичском районе грузовик врезался в поезд

Источник материала: Tut.by

Днем 26 января на железнодорожном переезде в Ляховичском районе столкнулись грузовик и поезд. Об этом сообщили в областной ГАИ.



Фото: t.me/dpslyahovichy

По предварительной информации, 37-летний водитель грузовика Iveco двигался по трассе Р43 Кричев — Бобруйск — Ивацевичи. Возле деревни Городище при подъезде к железнодорожному переезду он не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на встречку, затем на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом.

Водитель большегруза получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.



Фото: t.me/dpslyahovichy

По информации МЧС , задержка в движении одного пассажирского поезда составила 2 часа 45 минут.