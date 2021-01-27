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Бюро Brabus форсировало мотор хэтчбека Mercedes-AMG A45 S

27.01.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фирма Brabus, занимающаяся доработкой автомобилей Mercedes, представила перекроенный вариант самой мощной модификации нынешнего A-класса — «пятидверки» AMG A45 S.


Прежде всего немцы взялись за двухлитровый турбомотор M139, который на момент дебюта Mercedes-AMG A45 S в 2019 году преподносился в качестве самой мощной «четверки» для серийных автомобилей. В итоге с помощью фирменного кита B45−450 его отдача со штатных 421 л.с. была доведена до 450 л.с., а крутящий момент подрос на 50 Нм — до 550 Нм.


В результате автомобиль набирает первую «сотню» немного быстрее заводской версии — за 3,7 секунды вместо 3,9. Тем не менее, ограниченная электроникой на отметке 270 км/ч максимальная скорость осталась прежней — сдвигать отсечку в Brabus не стали. Подкрепить «заряд» двигателя можно занижением подвески на 30 мм с помощью спортивных регулируемых пружин.



Внешность A45 S в Brabus трогать не стали, ограничившись только оригинальными 20-дюймовыми колесными дисками Monoblock с шинами Continental размерности 245/30. В салоне — дорогая кожаная обивка, особые коврики, металлические накладки на педали и пороги (с подсвечиваемым логотипом Brabus).


Стоимость доработанного хэтчбека не раскрывается.

 
 
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Фирма Brabus представила перекроенный вариант самой мощной модификации нынешнего Mercedes A-класса - «пятидверки» AMG A45 S
 
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