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В Ивьевском районе микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся - водитель погиб

27.01.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании микроавтобуса в Ивьевском районе, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 26 января, около 14.05. Предварительно установлено, что 52-летний водитель Volkswagen Transporter ехал по трассе Ивье — Дуды — подъезд к автодороге Минск-Гродно. Вблизи деревни Стоневичи он неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и погодные условия, что привело к съезду автомобиля в левый кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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