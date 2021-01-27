В Ивьевском районе микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся - водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании микроавтобуса в Ивьевском районе, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 26 января, около 14.05. Предварительно установлено, что 52-летний водитель Volkswagen Transporter ехал по трассе Ивье — Дуды — подъезд к автодороге Минск-Гродно. Вблизи деревни Стоневичи он неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и погодные условия, что привело к съезду автомобиля в левый кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.