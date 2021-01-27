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Белорусский рубль второй день подряд сдает ко всем основным валютам. Какие курсы установили банки

27.01.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курсы доллара, евро и российского рубля 27 января, как и днем ранее, растут на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 0,07% — до 2,5799 рубля, евро укрепился на 0,14% — до 3,1333 рубля, а российский рубль вырос на 0,86% — до 3,4427 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.09.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,575 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк, Банк Дабрабыт).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,571 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банк БелВЭБ, Цептер Банк — 3,17 рубля, а ниже всего — в Paritetbank, Абсолютбанке, Банк Дабрабыт — 3,13 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке, Технобанке — 3,125 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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