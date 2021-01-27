BYPOL указал на участие в событиях 11 ноября во «дворе перемен» бойца ММА. Что о нем известно?

Источник материала: Tut.by

Инициатива BYPOL опубликовала расследование деталей смерти Романа Бондаренко. Среди участников упоминается прапорщик СОБРа и действующий боец ММА Евгений Тимановский.

Отметим, что еще 18 ноября в Сети появилась запись, где двое предполагаемых участников событий 11 ноября с голосами, похожими на голоса Дмитрия Баскова и Дмитрия Шакуты, во «дворе перемен» обсуждают избиение Романа Бондаренко . В одной из фраз один из них упомянул некоего Тяжа. Тогда мы пытались выяснить, кто это мог бы быть.

О чем речь?

В разговоре человек, чей голос похож на голос Дмитрия Шакуты, сказал:

— Ну, а когда телефон отдавали, Тяж говорит, я видел, там фонариком ему подсвечивали — подмолаживали. Ну и как они могли его без сознания, б**, передать в, б****, РОВД, б****?

На следующий день нам написал читатель, который сказал, что, вероятно, знает, кто может скрываться под этой кличкой:

— Не могу утверждать, но у Евгения Тимановского, довольно известного боксера, кличка Тяж. Он работал, а может, и работает в части 3214.

Мы связались с несколькими людьми, которые проходили срочную службу в части, и выяснили несколько фактов о Тимановском.



Евгений Тимановский. Фото: vatet.ru

Тяж" и связь с Дмитрием Шакутой

У всех наших собеседников, которые служили с Тимановским, мы спросили о его кличке. Практически все назвали Тяж. Впрочем, как заметил один из собеседников, такая кличка довольно распространена среди боксеров-тяжеловесов (отсюда и Тяж).

Один из людей, которые служили в части позже, заявил, что после того, как Тимановский попал в СОБР, его тренером стал Дмитрий Шакута (он тренировал всех бойцов этого отряда).

Еще один собеседник заявил, что позже Тяж тренировался в клубе Шакуты Shock — там он обучался кикбоксингу и тайскому боксу.

Где он служил и работал

Евгений Тимановский действительно проходил срочную службу в части 3214 в 2010−2012 годах, занимался боксом и другими единоборствами, выступал на соревнованиях.

В частности, из открытых источников известно, что в 2011 году сборная команда внутренних войск приняла участие в чемпионате МВД по рукопашному бою. В ее состав вошли 7 военнослужащих войсковой части 3214, в том числе рядовой Евгений Тимановский, который получил бронзу в категории свыше 90 кг.

— Боксер, 204 см рост, больше сотни вес, службу не нес, в наряды не заступал. Мастер спорта по боксу, постоянно на сборах или соревнованиях, — так охарактеризовал его сослуживец. И добавил. — У него удар очень тяжелый. Почти всех противников валил нокаутом или нокдауном. Сотрясение мозга обеспечено. Я с ним когда спарринговался, получил так, что полчаса без сознания был.

Один из собеседников рассказал дальнейшую судьбу Евгения.

— После службы он работал в ТЦ «Подземный город» охранником, потом пошел на контрактную службу в 3214. Насколько я знаю, для того чтобы потом пойти в СОБР.

Там одно из условий, что должен на контракте отслужить. В итоге к 2015 году он попал в СОБР — это подтверждается из открытых источников:

Портал единоборств octagon.by сообщал , что с 15 по 16 ноября 2018 года в спортивном комплексе войсковой части 3214 внутренних войск МВД состоялся чемпионат БФСО «Динамо» по рукопашному бою среди подразделений специального назначения, где 1 место в весовой категории свыше 90 кг занял Евгений Тимановский из СОБРа.

Еще несколько собеседников подсказали нам, что сейчас Тимановский работает тренером в своей «родной» части 3214, еще один рассказал, что он параллельно тренирует бойцов «Алмаза».



Евгений Тимановский — слева. Фото: Facebook ACADEMY MMA

Из открытых источников также известно, что в начале 2020 года «Боец ACADEMY MMA Евгений Тимановский подписал контракт с FIGHT NIGHTS GLOBAL и примет участие в Гран-при тяжеловесов „Больше круче“, который пройдет уже в этом году. Статистика Евгения — шесть побед при четырех поражениях».

Мог бы Тимановский быть во «дворе перемен» 11 ноября?

Доподлинно это неизвестно. Сам Евгений нам не подтвердил это — он не снимает трубку и не отвечает в мессенджере.

При этом BYPOL опубликовал биллинг телефона Тимановского, согласно которому в это время он находился в районе «двора перемен».

Среди «неравнодушных людей» вечером 11 ноября на Червякова был замечен габаритный мужчина с шапкой с помпоном.









Собеседники, с которыми мы разговаривали, сказали, что по фигуре и габаритам он действительно похож на Евгения, но наверняка по этим кадрам сказать нельзя.