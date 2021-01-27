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«Бюджетник» Samsung Galaxy A02 (2021) представлен официально

27.01.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung представила новый недорогой смартфон начального уровня Galaxy A02 (2021). Об этом сообщает FoneArena.


Девайс выполнен в пластиковом корпусе черного, синего, красного или серого цветов. Фронтальная камера (5 Мп) размещена в вырезе-капле, на задней стороне — сдвоенная основная камера (13 Мп + 2 Мп). Устройство позволяет установить карту памяти microSD объемом до 1 ТБ, а также две nanoSIM-карты. Не отказались и от 3,5-мм разъема для наушников.


В активе также экран на 6,5 дюйма (1560 на 720 точек) с IPS-матрицей, процессор MediaTek MT6739W, от 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти (но есть и варианты на 3/64 ГБ), а также батарея емкостью в 5000 мАч. Она поддерживает 7,75-ваттную проводную зарядку. Операционная система — Android 10 с One UI.

Цены и дата старта продаж пока не называются.

 
 
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