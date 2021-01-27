Эксперт: Режим Лукашенко узаконит использование ВС РБ для подавления протестов

Источник материала: АФН

Белорусские власти намерены внести в действующее законодательство поправки, допускающие участие Вооруженных сил в подавлении акций протеста.

Такое мнение высказал военный эксперт Егор Лебедок, комментируя назначение А.Вольфовича главой Совбеза РБ.

«Не исключено, что участие Вооруженных Сил не только во внутренних вооруженных конфликтах, но и в случаях, аналогичных событиям прошлого года, закрепят в соответствующих законах. Проще говоря, на уровне закона разрешат ССО (Силы специальных операций – ред.) бегать с дубинками по улицам, а военнослужащим общевойсковых подразделений стоять в оцеплении и без введения чрезвычайного положения», - полагает Лебедок.

Он указал на очевидное несоответствие действий силовых структур законодательству, включая Вооруженные Силы, на улицах городов Беларуси с лета 2020 года.

«Ряд основ применения силовых структур и ВС во второй половине 2020 года был прописан не в законодательстве, а в закрытых указах. Для справки: с 10 по 22 августа были приняты 6 указов, которые не подлежат официальному опубликованию (методом исключения из БД Эталон это №303, 304, 310, 313, 314, 319), еще 6 таких указов были приняты с 9 июля по 7 августа. Как минимум каждый десятый указ президента не был опубликован в 2020 году», - подчеркивает эксперт.

«В обычное время, это указы с грифами, отказ в помиловании осужденных к ВМН, финансирование разработок вооружений и др. Но в данный период с большой вероятностью можно предположить, что в таких указах были изложены, с позволения сказать, правовые основы применения силовиков. Соответствовали ли эти указы Конституции и законодательству узнать можно будет только после ухода Лукашенко. Вероятно, часть таких решений из закрытых указов будет закреплена в общем законодательстве», - рассуждает Лебедок.

Назначение Вольфовича, полагает эксперт, призвано наладить единую системную работу силового блока Беларуси, поскольку с августа 2020 года все решения принимались в рамках отдельных силовых структур, не говоря уже о гражданских направлениях работы Совбеза.

«В период активных выступлений граждан было не до системности, надо было решать текущие вопросы в быстро меняющейся обстановке. Сейчас, видимо, Лукашенко и Ко полагают, что все успокоилось и можно заняться систематизацией всех принятых решения и планированием работы на текущий год с учетом года прошлого. Такую характеристику Вольфовича как системность отразил и Лукашенко: «вы системный человек, образованный и знающий человек». И Вольфович сказал, что нужно задуматься, прежде всего, над вопросами, связанными с системой управления всем силовым блоком, направленным на то, чтобы мы могли локализовать, минимизировать все угрозы - и внешние, и прежде всего внутренние», - резюмирует Лебедок.

Он также допускает, что изменения затронут экономическую и социальную сферу.

«Предстоящий упадок экономики – это серьезная головная боль для Лукашенко. Поскольку выйти с этого нормальными решениями он не сможет, остаются непопулярные меры, которые приведут к росту недовольства, что нужно учитывать или нейтрализовывать силовыми способами, включая, разработку соответствующих изменений в законодательстве о правонарушениях и т.д.», - предсказал эксперт «веселый» 2021 год.