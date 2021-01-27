«Раубичи» примут этап Кубка мира по фристайлу 30 января

агентства «Минск-Новости» в Национальном олимпийском комитете. Сообщили корреспонденту«Минск-Новости» в Национальном олимпийском комитете.





Беларусь представят лидеры команды в текущем сезоне: Максим Густик, Павел Дик, Анна Гуськова и Алла Цупер. После четырех этапов Кубка мира у мужчин лидирует Максим Буров (Россия) — 400 очков. Лучший из белорусов — Максим Густик (4-е место, 145 очков). У женщин первое место занимает Лора Пил из Австралии — 290 баллов. Обладательница золотой награды Игр в Пхёнчхане Анна Гуськова располагается на 10-й позиции со 135 очками. У олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аллы Цупер — 11-е место и 128 баллов в активе.





На турнире выступят спортсмены из России, Украины, Казахстана, США, Канады, Японии, Великобритании, Австралии, Германии, Швейцарии и Беларуси. Так, 30 января на склоне для фристайла состоится квалификация и розыгрыш наград.





Этап Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах пройдет с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. Зрителей организаторы просят позаботиться о своем здоровье и следить за турниром по телевидению, в Интернете. Трансляцию соревнований в прямом эфире проведет телеканал «Беларусь 5».



