Дорога жизни в блокадный Ленинград: 30 км по льду в надежде на спасение

Источник материала: Sputnik Беларусь

Это произошло 80 лет назад, во время первой зимы Великой Отечественной войны. По "Дороге жизни", проложенной по льду Ладожского озера к блокадному Ленинграду, стали ходить автомобили. Работы по ее подготовке начались еще в октябре, а в ноябре уже вели обследование установившегося льда. Ледовая дорога получила наименование военно-автомобильная дорога №101.

Благодаря этой единственной связывающей артерии за период 1941-1943 года, вплоть до снятия блокады Ленинграда, из города были эвакуированы около 1 миллиона 376 тысяч человек и доставлено свыше 1 миллиона 615 тонн грузов.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь архивные кадры, сделанные на "Дороге жизни" и в блокадном Ленинграде, где в результате бомбежек, массового голода и суровой зимы погибли сотни тысяч жителей.

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