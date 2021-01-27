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Дорога жизни в блокадный Ленинград: 30 км по льду в надежде на спасение
27.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Это произошло 80 лет назад, во время первой зимы Великой Отечественной войны. По "Дороге жизни", проложенной по льду Ладожского озера к блокадному Ленинграду, стали ходить автомобили. Работы по ее подготовке начались еще в октябре, а в ноябре уже вели обследование установившегося льда. Ледовая дорога получила наименование военно-автомобильная дорога №101.
Благодаря этой единственной связывающей артерии за период 1941-1943 года, вплоть до снятия блокады Ленинграда, из города были эвакуированы около 1 миллиона 376 тысяч человек и доставлено свыше 1 миллиона 615 тонн грузов.
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"Дорога жизни" была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро во время блокады Ленинграда. 22 ноября 1941 года, когда озеро замерзло, по льду пошли...
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