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Блокада Ленинграда: как держался Город-герой – архивное видео
27.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Осада города на Неве считается одной из самых кровопролитных в истории человечества. Она длилась 872 дня.
В блокаде оказались почти три миллиона жителей, в их числе порядка 400 тысяч детей.
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Фашисты выпустили по городу почти 150 тысяч снарядов и сбросили более 100 тысяч бомб. Но не только от этого гибли горожане, жизни ленинградцев уносил и голод.
Всего за время блокады погибло более 640 тысяч человек, по другим данным, их число составляет не менее полутора миллионов.
Ленинград в 1965 году был удостоен звания Город-герой.
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Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и была снята 27 января 1944-го. Смотрите на видео, как выглядел город, осажденный немецкими войсками.
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