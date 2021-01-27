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Блокада Ленинграда: как держался Город-герой – архивное видео

27.01.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Осада города на Неве считается одной из самых кровопролитных в истории человечества. Она длилась 872 дня.

В блокаде оказались почти три миллиона жителей, в их числе порядка 400 тысяч детей.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
Блокада в Ленинграде: выжить любой ценой

Фашисты выпустили по городу почти 150 тысяч снарядов и сбросили более 100 тысяч бомб. Но не только от этого гибли горожане, жизни ленинградцев уносил и голод.

Всего за время блокады погибло более 640 тысяч человек, по другим данным, их число составляет не менее полутора миллионов.

Ленинград в 1965 году был удостоен звания Город-герой.

 

 
 
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Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и была снята 27 января 1944-го. Смотрите на видео, как выглядел город, осажденный немецкими войсками.
 
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