Блокада Ленинграда: как держался Город-герой – архивное видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Осада города на Неве считается одной из самых кровопролитных в истории человечества. Она длилась 872 дня.

В блокаде оказались почти три миллиона жителей, в их числе порядка 400 тысяч детей.

Фашисты выпустили по городу почти 150 тысяч снарядов и сбросили более 100 тысяч бомб. Но не только от этого гибли горожане, жизни ленинградцев уносил и голод.

Всего за время блокады погибло более 640 тысяч человек, по другим данным, их число составляет не менее полутора миллионов.

Ленинград в 1965 году был удостоен звания Город-герой.