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Любителям рэпа понравится. В субботу в Минске с концертом выступит Yanix
Источник материала: Tut.by
В эту субботу в центре столицы
Пройдет концерт в рамках серии вечеринок Beverly Pills. Место непривычное даже для прожженных тусовщиков — клуб M11 по адресу: пр-т Машерова, 11. Вход только для тех, кому уже есть 18.
Концертов сейчас проходит не так много, так что приезд
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В эту субботу в центре столицы выступит Yanix - один из самых заметных молодых российских рэперов. Мероприятие пройдет в клубе M11 на Машерова, билеты - 15 рублей.
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