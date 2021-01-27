Любителям рэпа понравится. В субботу в Минске с концертом выступит Yanix

Источник материала: Tut.by

В эту субботу в центре столицы выступит Yanix — один из самых заметных молодых российских рэперов. Мероприятие пройдет в клубе M11 на Машерова, билеты — 15 рублей.



Фото: instagram.com/1yanix

Пройдет концерт в рамках серии вечеринок Beverly Pills. Место непривычное даже для прожженных тусовщиков — клуб M11 по адресу: пр-т Машерова, 11. Вход только для тех, кому уже есть 18.

Концертов сейчас проходит не так много, так что приезд Yanix , — считай, подарок для ценителей рэп-культуры. Бонусом — стоимость билетов, которые продают по 15 рублей, если озаботиться вопросом заранее, и 20 рублей, если покупать на месте.

Концерт Yanix Когда: 30 января, 23.00

Где: M11 (Машерова, 11)

Сколько: 15 рублей — если купить заранее, 20 рублей — на месте Купить билет