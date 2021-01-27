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Аварии, жертвы, упавшие деревья. Что творилось на дорогах (и не только) Брестчины из-за снегопада

27.01.2021 11:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестские водители оказались не готовы к зимней погоде, констатируют в ГАИ. Из-за сложных погодных условий вчера весь день на дорогах области происходили аварии с тяжелыми последствиями.

В Ивановском районе в лобовом столкновении Audi и МАЗа погибли 28-летняя водитель «Ауди» и ее 26-летний пассажир.

Еще одна авария произошла на дороге Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. 47-летний водитель МАЗа при подъеме на мост не справился с управлением и столкнулся со встречным Citroen под управлением 65-летнего водителя.


На дороге Столбцы — Ивацевичи — Кобрин в Березовском районе 23-летний водитель Ford при совершении обгона не справился с управлением, выехал на встречку — и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Нива». После столкновения Ford съехал в кювет. Троих человек увезли в больницу.

В Ляховичском районе произошла авария с участием «большегруза» и поезда. 37-летний водитель Iveco при подъезде к железнодорожному переезду не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, затем на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. Водителя увезли в больницу.

Также МЧС сообщает о том, что в Брестской области вчера упали 18 деревьев, некоторые их них повредили автомобили. Никто, к счастью, не пострадал.

Перебои в электроснабжении из-за снегопада устраняли более 100 аварийно-восстановительных бригад, сообщало «Брестэнерго». Населенных пунктов, в которых было отключено электричество, в какой-то момент было более 180.

Сегодня погода на Брестчине остается снежной. Берегите себя — и без необходимости никуда не выезжайте.

ГАИ просит вас с учетом неблагоприятных метеоусловий, обильных снегопадов, снежных заносов, сколькой дороги соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию перед впереди идущим автомобилем, не нарушать правил маневрирования, избегать необдуманных обгонов и опережений.

 
 
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Из-за сложных погодных условий вчера весь день на дорогах области происходили аварии с тяжелыми последствиями.
 
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