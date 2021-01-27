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Аварии, жертвы, упавшие деревья. Что творилось на дорогах (и не только) Брестчины из-за снегопада
Источник материала: Tut.by
Брестские водители оказались не готовы к зимней погоде, констатируют в ГАИ. Из-за сложных погодных условий вчера весь день на дорогах области происходили аварии с тяжелыми последствиями.
В Ивановском районе в
Еще одна авария произошла на дороге Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. 47-летний водитель МАЗа при подъеме на мост
На дороге Столбцы — Ивацевичи — Кобрин в Березовском районе 23-летний водитель Ford при совершении обгона не справился с управлением, выехал на встречку — и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Нива». После столкновения Ford съехал в кювет. Троих человек увезли в больницу.
В Ляховичском районе произошла авария с участием «большегруза» и поезда. 37-летний водитель Iveco при подъезде к железнодорожному переезду не справился с управлением автомобиля, выехал на полосу встречного движения, затем на железнодорожные пути, где столкнулся с поездом. Водителя увезли в больницу.
Также МЧС сообщает о том, что в Брестской области вчера упали 18 деревьев, некоторые их них повредили автомобили. Никто, к счастью, не пострадал.
Перебои в электроснабжении из-за снегопада устраняли более 100 аварийно-восстановительных бригад, сообщало «Брестэнерго». Населенных пунктов, в которых было отключено электричество, в какой-то момент было более 180.
Сегодня погода на Брестчине остается снежной. Берегите себя — и без необходимости никуда не выезжайте.
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Из-за сложных погодных условий вчера весь день на дорогах области происходили аварии с тяжелыми последствиями.
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