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Ночью на проспекте Дзержинского Hyundai влетел в столб - погибла водитель
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла при столкновении автомобиля со столбом в Минске,
Авария произошла 27 января, около 02.00. Предварительно установлено, что 29-летняя водитель Hyundai ехала по проспекту Дзержинского со стороны улицы Алибегова в направлении улицы Голубева. Около дома № 92 она не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль влетел в столб.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Около дома № 92 она не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень.
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