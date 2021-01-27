Ночью на проспекте Дзержинского Hyundai влетел в столб - погибла водитель

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла при столкновении автомобиля со столбом в Минске, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 27 января, около 02.00. Предварительно установлено, что 29-летняя водитель Hyundai ехала по проспекту Дзержинского со стороны улицы Алибегова в направлении улицы Голубева. Около дома № 92 она не справилась с управлением и совершила наезд на бордюрный камень, после чего автомобиль влетел в столб.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.