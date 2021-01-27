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В Добруше ночью сгорели три грузовика
Источник материала: Tut.by
В Добруше ночью сгорели три МАЗа. Специалисты подозревают поджог. Подробности
Инцидент произошел около двух часов ночи 27 января на улице Полевой.
В результате пожара уничтожены три грузовых автомобиля «МАЗ Купава». Рассматриваемая версия причины пожара — поджог.
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Инцидент произошел около двух часов ночи 27 января на улице Полевой.
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