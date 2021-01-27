Источник материала: Хартия'97

«Эйсмонт тоже была на площади Перемен»: раскрыты новые подробности убийства Романа Бондаренко 5 27.01.2021, 10:55

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Названы имена имена всех сотрудников СОБРа и ОМОНа, участвовавших в преступлении.

Инициатива BYPOL, объединяющая силовиков, выступивших против режима, опубликовала результаты собственной предварительной проверки по факту смерти Романа Бондаренко и раскрыла новые подробности об убийстве Романа. В своем предварительном расследовании BYPOL рассказывает, что происходило с Романом после того, как его увезли с площади Перемен на бусе, в каком состоянии его доставили в РУВД, называет новые имена участников группы «неравнодушных граждан», которые в тот вечер приехали срезать БЧБ-ленточки на площадь Перемен.

Как утверждает BYPOL, в тот вечер на серебристом бусе, который увез Романа, передвигались сотрудники СОБРа. Романа задержали в 22:19, но в Центральное РУВД, которое находится всего в 750 метрах, его привезли только в 22.58 и уже сотрудники ОМОНа. Они занесли Романа в здание, держа его за руки и за ноги, и сообщили оперативно-дежурной службе РУВД, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. После этого бойцы ОМОН быстро покинули здание РУВД.

«Состояние Романа к этому моменту было крайне тяжелым: он не мог самостоятельно передвигаться и не был доступен к речевому контакту. Согласно полученной информации из наших компетентных источников, когда сотрудники ОМОН бросили его под смотровое окно оперативного дежурного в помещении дежурной части, он мог совершать лишь неконтролируемые движения — «дергаться», — пишет в своем отчете BYPOL.

После этого Роману вызвали «скорую» из-за «сильного алкогольного опьянения», но в процессе ее ожидания выяснили, что Бондаренко, скорее всего, не пьян. «Не в алкогольном? Нет, алкоголем не пахнет вообще!», — ответил на вопрос диспетчера СМП сотрудник РУВД, который звонил туда уже третий раз, когда Роман начал терять сознание.

BYPOL подробно описывает состояние Романа при поступлении в больницу и причину его смерти. Они подтвердили уже ранее известную информацию и добавили некоторые подробности.

Кроме того, BYPOL раскрыл имена новых участников событий на площади Перемен. По их информации, кроме Баскова и Шакуты, там также присутствовали:

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко (ее нахождение на площади подтверждается геолокацией номера ее мобильного телефона),

Анна Эйсмонт, сестра мужа Натальи Эйсмонт, ведущая спортивных новостей на программах Белтелерадиокомпании (ее нахождение на Площади перемен также подтверждается сведениями о местоположении ее мобильного телефона в зоне действия сотового ретранслятора, расположенного вблизи места происшествия),

Павел Волчек, член хоккейной команды президента Республики Беларусь (в подтверждение его участия прилагаем биллинг принадлежащего ему номера мобильного телефона),

Жанетта Волчек, супруга Павла, психолог (в подтверждение ее участия прилагаем биллинг принадлежащего ей номера мобильного телефона).

BYPOL называет имена и сотрудников СОБРа и ОМОНа.

Прочитать полный текст итогов проверки вы можете здесь .

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