Источник материала: Хартия'97

Чтобы не платить налог: как белорусы ищут машины, проданные без переоформления 27.01.2021, 10:46

В Гродно автолюбители придумали оригинальный проект.

Эта схема известна многим: отдаешь авто по ксерокопии паспорта, новый владелец обещает все переоформить, но по факту просто катается и продает его дальше. После этого машину (да и покупателя) ищи-свищи, зато собственник (тот, на ком автомобиль числится в базе ГАИ) обязан оплачивать штрафы с камер фотофиксации и нести ответственность перед пострадавшими в случае ДТП. А в обозримом будущем еще и транспортный налог тяжкой ношей тоже ляжет на плечи горемыки-автовладельца, пишет av.by .

Подобные истории купли-продажи машин не раз появлялись в интернете (в том числе и на страницах нашего сайта). В милиции и в ГАИ поиском таких автомобилей заниматься не спешат. Мол, сам виноват — пробуй найти хозяина самостоятельно.

Иногда подобные случаи получают резонанс в сети — и таким образом удается связаться с новым автовладельцем. Однако парни из Гродно пошли дальше и придумали сервис, чтобы помочь многим белорусам, попавшим в сложную ситуацию. По сути, это социальный проект, который позволит найти реального обладателя машины, чтобы убедить его официально вступить во владение транспортным средством, то есть переоформить его на себя. Журналисты связались с создателями findauto.by, чтобы узнать все подробности.

Стимулом послужила одна пренеприятная история

Парни из Гродно учатся в университете. Максим оканчивает ГрГУ имени Янки Купалы по специальности «компьютерная безопасность», а Денис проходит обучение в ГГАУ, чтобы стать инженером-технологом. Обоим по 21 году. Есть еще третий человек — он работает в одной из IT-компаний, но пожелал остаться инкогнито.

— Интерес к автомобилям у меня возник сам собой, когда я стал смотреть различные автообзоры в интернете, — начинает свой рассказ Максим. — Права получил в 18 лет и уже третий год передвигаюсь на Citroen Xsara. Скажу честно: к теме техосмотра я относился нейтрально, а на семейной машине он был всегда пройден. Даже новости о транспортном налоге не придал большого значения: на мне ведь не числится ни одного автомобиля.

Напомним главный посыл: транспортный налог требует оплаты от собственника. Однако есть автовладельцы, чьи машины уже давно превратились в труху, но до сих пор отображаются в базе ГАИ МВД. Куда больше белорусов, которые когда-то сбыли авто по доверенности или ксерокопии паспорта без переоформления, а затем столкнулись со штрафами, если не с более серьезными последствиями.

— Денис рассказал историю о том, как друг его отца попал в неприятную ситуацию: несколько лет назад он продал машину, не оформив сделку законным способом, а сейчас ломает голову, как избежать оплаты налога. Попытки найти нового владельца по страховке не увенчались успехом. Я вспомнил, что подобные случаи неоднократно всплывали в СМИ и различных автомобильных пабликах, то есть люди искали свои машины самостоятельно. Как таковой базы, которая объединяла бы все автомобили, поданные в розыск собственниками, в Беларуси не было.

В базе уже почти 600 автомобилей, найдут или нет — все зависит от людей

Собственно, так родилась идея о создании сервиса, к реализации которой ребята из Гродно приступили незамедлительно. Сначала, 21 декабря, появились группы в социальных сетях (среди них — «Вконтакте» и «Инстаграм»), а следом они зарегистрировали домен и начали создавать сайт.

— Кстати, все получилось не сразу. Аккаунт в «Инстаграме» изначально заблокировали. Мы просто создали новый, а туда перенесли уже имеющуюся базу из 200 машин. Насколько я помню, первым человеком, разместившим данные в группе, стал владелец белого универсала Volkswagen Passat B3. От машины уже ничего не осталось, но мужчина нашел документы на местной авторазборке. С каждым днем количество автомобилей росло. Когда их насчитывалось несколько десятков, можно было отсортировать объявления по городу либо полистать ленту. Однако со временем база «потеряшек» включала в себя уже 150 транспортных средств, а сегодня их почти 600.

— Динамика складывается положительная. За сутки база прирастает минимум на 50 машин. В пиковое время нам присылали и по 200 заявок, которые мы постепенно обрабатывали и размещали в соцсетях. Справиться вдвоем с таким объемом работы было крайне сложно. Вообще у нас в команде есть разделение обязанностей. Кто-то занимается публикацией объявлений и общается с людьми, кто-то сосредоточен на работе с функционалом и дизайном сайта.

Ребята рассказывают, что с появлением сайта упростится подача заявок и поиск автомобилей. Объявления будут доступны через поисковые системы. Кстати, 23 января сервис findauto.by уже заработал в тестовом режиме. Чтобы начать разыскивать авто, нужно указать основные данные (номерной знак, марку, модель автомобиля, год выпуска, цвет, примерное местонахождение и пр.) и отправить заявку.

— Чем больше дополнительной информации (например, указаны нюансы по кузову или оговорено, где машину видели в последний раз), тем больше вероятность того, что авто кто-то заметит и сообщит собственнику, где оно находится или кто им управляет. Если человек забыл номерные знаки, шансов не очень много. Тогда лучше обратиться в ГАИ по месту жительства с паспортом, чтобы узнать, какие машины на нем зарегистрированы. Бывают и обратные ситуации, когда новые владельцы ищут собственников. К примеру, тот не проживает по адресу прописки, а телефон утерян. Еще у нас есть база документов, которые сбрасывают люди, готовые передать их собственнику. Мы же выступаем посредниками.

— По нашей информации, вы также сотрудничаете с авторазборками. Как налажен процесс взаимодействия?

— Все началось с того, что к нам обратился человек с авторазборки, имеющий более 60 документов. Некоторые из них оказались из его региона, и он предложил наведаться туда лично, а остальные вручил нам.

Потом стали появляться люди, которые делились сохранившимися у них номерными знаками и техпаспортами на автомобили, уже давно распиленные на запчасти. Все происходит так: представители авторазборок присылают нам фотографии документов и номеров, а мы начинаем добавлять их в базы.

Чаще всего «теряются» Ford Escort и Renault 19

Объявление на сайте размещается в разделе «Список автомобилей», который можно отсортировать по марке, модели, госномеру и региону. Однако какова вероятность того, что машину реально найдут, а затем переоформят?

— Многое зависит от самих людей. Если хозяин и собственник находят друг друга, то объявление остается в базе — просто получает отметку «Найдено». Если человек попросит, то удалим его без проблем. На сегодня найдено более 25 автомобилей. Точное количество нам неизвестно: не все белорусы сообщают об итогах поисков. Безусловно, одно дело — найти владельца, но не факт, что его убедят пройти переоформление. Даже если договориться с ним не получилось, не стоит снимать номера и забирать авто на эвакуаторе. Это не по закону. За ложный донос также грозит уголовная ответственность.

По словам Максима, многие истории наших земляков очень похожи. Однако ряд случаев выделялся из общей массы заявок.

— Один из них таков: человек разыскивал SsangYong 2008 года выпуска, который фигурировал в криминальной схеме с участием автохауса. Не знаю, чем все закончилось, но этот инцидент мне как-то запомнился. Как правило, белорусы обращаются с одним и тем же: продал без переоформления знакомому или перекупу, а потом машина пошла по рукам. По моим наблюдениям, чаще других в нашу базу попадают Ford Escort и Renault 19. Около 100 машин разыскивается в Гродненской области, а вообще база по регионам выглядит примерно так: 70 — 1-й регион, столько же — 2-й регион, чуть больше 50 — 3-й регион, 68 — 5-й регион, 65 — 6-й регион, 79 — 7-й регион, около 70 — красные номера и четыре десятка — «транзиты».

Никаких денег — просто опыт и желание помогать

На вопрос, как о сервисе узнают белорусы, парни отвечают так: во многом работают сарафанное радио, реклама в автомобильных пабликах, публикации в СМИ, а еще студенты вкладывали свои средства в его продвижение.

— На рекламу, хостинг и домен мы потратили не более $300. За разработку сайта платить не пришлось: выручил наш общий знакомый. Сегодня это чисто социальный проект, зарабатывать на людях и брать с них деньги за размещение объявлений мы не планируем. Все-таки это история про помощь, а не коммерческий проект.

В будущем мы намерены запустить мобильное приложение. Пока нет никакой конкретики о дате релиза, но не исключено, что к проекту подключится еще один человек. Ни о каком профите в финансовом смысле речи не идет. Нами движет лишь желание помочь людям и получить опыт.

Обращаться в ГАИ бесполезно?

— С одной стороны, возникают подобные частные инициативы (такие, как ваша), с другой — что предлагает делать ГАИ? Недавно появилась новость о том, что, если в течение трех лет сведений об автомобиле нет, его получится оформить в утиль. Как считаете, подобная поблажка со стороны Госавтоинспекции действительно будет работать?

— Очень любопытно, как это реализуют. На первый взгляд кажется, что все просто, но я вижу несколько подводных камней. К примеру, как будут проверять, что машина не эксплуатировалась на протяжении трех лет? Насколько я понимаю, это станут делать через базы техосмотра, нарушителей ПДД и страховые. Вопрос только в том, как наладят процесс взаимодействия. На сегодня же, если у человека нет никакой информации (ни номеров, ни документов, ни известий о местонахождении транспорта), ГАИ не поможет: авто не снимут с учета.

— Каковы масштабы, по вашим оценкам, проблемы, с которой столкнулись белорусские автовладельцы? Другими словами, много ли машин ходит по рукам, так и не будучи переоформленными по закону?

— Их количество огромно — более 20 лет автомобили продавали таким образом. Вероятно, люди не понимают всей ответственности, которая может грозить. Штрафы — это еще не самое страшное. Не дай бог, на этом авто человека собьют или скроются с места ДТП. Проще говоря, в ряде случаев, что бы ни натворил водитель, отвечать придется в том числе собственнику транспортного средства.

По административному законодательству собственник несет ответственность за автомобиль как за источник повышенной опасности. Допустим, если машина попадет в ДТП, в котором окажутся травмированные или погибшие, ответит собственник (если не докажет, что автомобиль выбыл против его воли, например, был угнан).

— В Беларуси сейчас обсуждают проект указа об изменениях в регистрации транспортных средств. Какие меры, по-вашему, помогут сделать авторынок более прозрачным?

— Возможно, в этом плане стоит идти по пути России. Я имею в виду официальный сервис проверки автомобиля по VIN-коду и госномеру. С одной стороны, он облегчил бы жизнь покупателям машин с пробегом, позволив им получать всю информацию (например, об участии в ДТП, деталях ремонта, пробеге, юридической чистоте, истории продаж), с другой — усложнил бы деятельность тем, кто обманывает и мошенничает.

Напомним, в нашей стране сделки купли-продажи авто должны совершаться в письменной форме через составление договоров в 3 экземплярах. Они регистрируются в присутствии продавца и покупателя и вступают в силу с момента регистрации. Есть еще такой документ, как счет-справка. Она не заменяет собой договор, а удостоверяет факт его заключения, причем в ГАИ достаточно обратиться только покупателю.

При составлении договора покупатель обязан поставить авто на учет в течение 10 дней. В противном случае, если сделка совершена с нарушениями, юристы советуют идти в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения (поскольку продавец до сих пор является фактическим собственником машины). В некоторых ситуациях может выручить и подобный сервис — проверить на практике силу взаимопомощи белорусов все-таки стоит.

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