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«Протесты нанесли Лукашенко сильнейшую психологическую травму»

27.01.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Протесты нанесли Лукашенко сильнейшую психологическую травму»

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  • 27.01.2021, 10:23
  • 2,117
«Протесты нанесли Лукашенко сильнейшую психологическую травму»
фото: epa

Но весна может стать для диктатора еще большим шоком.

Напутствия, прозвучавшие из уст Лукашенко при назначении новых руководителей 26 января, были весьма красноречивы, пишет политический обозреватель Александр Класковский.

Очевидно, что при помощи новых кадров он рассчитывает ужесточить государственную политику в разных сферах, окончательно раздавить политический протест.

Протесты после выборов 2020 года, судя по всему, нанесли Лукашенко сильнейшую психологическую травму. Теперь до конца своего правления он будет стремиться держать страну подмороженной.

Но страна сильно изменилась за прошлый год.

«Заблудших», как именует Лукашенко не приемлющую его часть общества, стало очень много. Не факт, что их настрой на перемены удастся перемолоть. Многое покажет уже близкая весна.

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Но весна может стать для диктатора еще большим шоком.
 
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