Виктора Борушко осудили на пять лет. Приговор встретили криками «Позор!»

За нападение на сотрудника ОМОНа судья Ленинского района Минска Марина Запасник 27 января приговорила 32-летнего минчанина Виктора Борушко к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.





Борушко признан виновным в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК, до десяти лет лишения свободы). Дело слушалось с 19 января.

Приговор суда, который пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, присутствующие на процессе встретили криками «Позор!». Раздавались также выкрики в адрес судьи с вопросами, сколько ей заплатили.

Инцидент произошел 18 октября на Партизанском проспекте около велозавода. Борушко возвращался с акции протеста «Марш партизан». Когда увидел сотрудников ОМОНа, испугался и попытался от них убежать. По словам мужчины, кто-то из них сделал ему подсечку и он упал, не исключает, на омоновца. После задержания сотрудники ОМОНа его опознали как человека в синей куртке, пометили красной краской. Надели мешок на голову, избивали, насиловали дубинкой. Борушко пролежал 12 дней в реанимации.

У пострадавшего сотрудника ОМОНа Ивана Волохова (имя вымышленное для скрытия личности) был обнаружен перелом большой берцовой кости правой ноги. Повреждение признано тяжким.

Обвинение на суде строилось на показаниях потерпевшего и трех свидетелей — сотрудников ОМОНа в балаклавах с измененными фамилиями. Также к делу было приобщено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной специалистами Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Защита опиралась на свидетельские показания супружеской пары, которая видела задержание Борушко и то, что он не наносил удар омоновцу. Это подтверждает и видео, приобщенное к делу.

Во время судебных прений 26 января гособвинитель Александр Романович просил назначить Борушко наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в условиях усиленного режима. Романович не усмотрел отягощающих обстоятельств в совершенном преступлении. Смягчающим обстоятельством госзащитник назвал возмещение Виктором Борушко вреда. Несмотря на то что подсудимый не признал вину, его родственники перевели три тысячи рублей на благотворительный счет, указанный потерпевшим. Они также возместили моральный и материальный ущерб в полном объеме. Волохов просил суд обязать обвиняемого компенсировать ему моральный вред в размере 6 тысяч рублей, половину из которых обязался отдать на благотворительность, а также расходы на лечение в размере 351 рубля.

Романович высказал мнение, что к показаниям свидетелей защиты суду следует отнестись критично как к несоответствующим действительности. Что касается видео, обвинитель настаивал, что его качество не позволяет рассмотреть момент столкновения Борушко с Волоховым.

Как напомнила суду адвокат Наталья Ефимчик, независимый эксперт Иван Алексо указывал, что государственная экспертиза была проведена не в полном объеме, с нарушением инструкции и не ответила на вопрос о направлении силы удара, о давности перелома, а также о возможных заболеваниях костной системы Волохова. Ходатайство защиты о повторной экспертизе было отклонено судом.

Она настаивала, что «в действиях Борушко не было умысла на причинение вреда». Его действия, по мнению защиты, следовало квалифицировать по ст. 155 УК РБ (причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности). Статья не подразумевает лишения свободы.

В последнем слове в суде Борушко сказал, что не наносил ударов, что подтверждает представленное стороной защиты видео. Он обратился к родителям: «Я вас не подвел».

Подсудимый поблагодарил своих родственников за заботу, а также выразил благодарность за помощь медработникам больницы скорой медпомощи Минска и тюрьмы № 8 Жодино. Суд он просил о справедливости и правосудии.