Рубль продолжает лететь вниз

В среду, 27 января, на открытии торгов БВФБ белорусский рубль падает к трем основным иностранным валютам.





Российский рубль растет на 0,0281 пункта и торгуется на уровне 3,4416 белорусского рубля за 100 российских, евро на 0,007 пункта — 3,1358, доллар на 0,0017 пункта — 2,5799 белорусского рубля.