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Рубль продолжает лететь вниз
Источник материала: Навiны
В среду, 27 января, на открытии торгов БВФБ белорусский рубль падает к трем основным иностранным валютам.
Российский рубль растет на 0,0281 пункта и торгуется на уровне 3,4416 белорусского рубля за 100 российских, евро на 0,007 пункта — 3,1358, доллар на 0,0017 пункта — 2,5799 белорусского рубля.
Ранее сообщалось, что рабочая неделя (18-22 января) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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В среду, 27 января, на открытии торгов БВФБ белорусский рубль падает к трем основным иностранным валютам.
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