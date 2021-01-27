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Рубль продолжает лететь вниз

27.01.2021 11:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду, 27 января, на открытии торгов БВФБ белорусский рубль падает к трем основным иностранным валютам.

Рубль продолжает лететь вниз

Российский рубль растет на 0,0281 пункта и торгуется на уровне 3,4416 белорусского рубля за 100 российских, евро на 0,007 пункта — 3,1358, доллар на 0,0017 пункта — 2,5799 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что рабочая неделя (18-22 января) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась ростом сразу четырех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 
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В среду, 27 января, на открытии торгов БВФБ белорусский рубль падает к трем основным иностранным валютам.
 
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