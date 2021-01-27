«Наталья Эйсмонт, Дмитрий Басков». BYPOL «достоверно» узнал, кто причастен к убийству Романа Бондаренко

Источник материала: KYKY

Инициатива BYPOL провела предварительную проверку по факту смерти Романа Бондаренко – и опубликовала детальный отчет о том, что происходило с Романом на «Площади перемен», в РУВД и больнице.

Кроме того, в BYPOL «достоверно установлен круг лиц, действия (бездействие) которых в указанной уголовно-правовой ситуации требуют дачи юридической оценки посредством возбуждения и производства предварительного расследования по уголовному делу».

В телеграм-канале инициативы пишут : «Прошло более двух месяцев как Генпрокуратура в лице замначальника управления по расследованию особо важных уголовных дел старшего советника юстиции Михаила Шестопалова проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко. Ход данной проверки держится в строжайшем секрете не только от общественности, но и от матери Романа. Она официально обратилась с письменным заявлением о возбуждении уголовного дела по факту гибели сына».

Круг лиц, причастных к смерти Бондаренко

В BYPOL утверждают, что смогли отследить причастных к смерти художника по геолокации их мобильных телефонов. Вот список этих людей:

Дмитрий Басков.

Дмитрий Шакута.

Наталья Эйсмонт.

Анаа Эйсмонт.

Павел Волчек.

Жанетта Волчек.

Также в BYPOL установили личности силовиков, которые в тот вечер «контактировали» с Бондаренко. Сотрудники СОБР:

Сергей Сарман Сергей Васильевич, 24.11.1983 г.р.;

Антюфеев Сергей Михайлович, 06.05.1977 г.р.;

Буйкевич Олег Игоревич, 07.05.1991 г.р.;

Савенко Роман Витальевич, 13.06.1994 г.р.;

Тимановский Евгений Владимирович, 23.06.1990 г.р.

Сотрудники ОМОН:

Кулешов Руслан Александрович, 26.01.1977 г.р.;

Кривошеин Роман Александрович, 11.03.1994 г.р.;

Детали смерти Бондаренко, о которых молчит Генпрокуратура

В отчете BYPOL в подробностях описано, что происходило с Романом Бондаренко вечером, когда его избили и доставили в РУВД. Инициатива узнала, что с «Площади перемен» Романа увозили на микроавтобусе серого цвета с р.з. АВ6682-6. В бус Романа запихивали «насильственно».

«В РУВД доставляли Романа сотрудники ОМОНа – они занесли Бондаренко в здание, держа его за руки и за ноги. Состояние Романа к этому моменту было крайне тяжёлым: он не мог самостоятельно передвигаться, говорить. Согласно полученной информации из наших компетентных источников, когда сотрудники ОМОНа бросили его под смотровое окно оперативного дежурного, он мог совершать лишь неконтролируемые движения – «дёргаться», – рассказывают в BYPOL.

Также инициатива узнала, что в тот вечер из РУВД трижды звонили в скорую, чтобы врачи забрали Романа Бондаренко. Первый звонок из дежурной части в скорую поступил в 23.04 – якобы из-за сильного алкогольного опьянения Романа. Однако, потом правоохранители выяснили, что Бондаренко не пьян. Третий звонок в скорую был в 23:08: «Не в алкогольном? Нет, алкоголем не пахнет вообще!», – ответил на вопрос диспетчера СМП сотрудник РУВД.

Согласно медицинским документам БСМП, осмотр Бондаренко в приёмном отделении больницы был начат только в 00.05 и завершён в 00.10. В больницу Роман поступил без сознания. У него диагностировали телесные повреждения в виде множественных точечных ссадин в области лица, а также ушибов правой ушной раковины, мягких тканей и обеих голеней.

В больнице Роману сделали операцию на головном мозге. В BYPOL утверждают: «Из содержания полученной нами аудиозаписи разговора оперировавших Романа врачей-нейрохирургов с его родственниками усматривается, что он получил крайне тяжёлую черепно-мозговую травму, которая ещё лет 5-7 назад классифицировалась по медицинским стандартам как несовместимая с жизнью».

Вывод, который сделала инициатива, лишь подтвердил убеждения многих беларусов – смерть Романа Бондаренко была насильственной. Более подробную информацию вы можете почитать непосредственно в отчете BYPOL .