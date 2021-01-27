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«Наталья Эйсмонт, Дмитрий Басков». BYPOL «достоверно» узнал, кто причастен к убийству Романа Бондаренко
Источник материала: KYKY>
Инициатива BYPOL провела предварительную проверку по факту смерти Романа Бондаренко – и опубликовала
Кроме того, в BYPOL «достоверно установлен круг лиц, действия (бездействие) которых в указанной уголовно-правовой ситуации требуют дачи юридической оценки посредством возбуждения и производства предварительного расследования по уголовному делу».
В телеграм-канале инициативы
Круг лиц, причастных к смерти Бондаренко
В BYPOL утверждают, что смогли отследить причастных к смерти художника по геолокации их мобильных телефонов. Вот список этих людей:
Также в BYPOL установили личности силовиков, которые в тот вечер «контактировали» с Бондаренко. Сотрудники СОБР:
Сотрудники ОМОН:
Детали смерти Бондаренко, о которых молчит Генпрокуратура
В отчете BYPOL в подробностях описано, что происходило с Романом Бондаренко вечером, когда его избили и доставили в РУВД. Инициатива узнала, что с «Площади перемен» Романа увозили на микроавтобусе серого цвета с р.з. АВ6682-6. В бус Романа запихивали «насильственно».
«В РУВД доставляли Романа сотрудники ОМОНа – они занесли Бондаренко в здание, держа его за руки и за ноги. Состояние Романа к этому моменту было крайне тяжёлым: он не мог самостоятельно передвигаться, говорить. Согласно полученной информации из наших компетентных источников, когда сотрудники ОМОНа бросили его под смотровое окно оперативного дежурного, он мог совершать лишь неконтролируемые движения – «дёргаться», – рассказывают в BYPOL.
Также инициатива узнала, что в тот вечер из РУВД трижды звонили в скорую, чтобы врачи забрали Романа Бондаренко. Первый звонок из дежурной части в скорую поступил в 23.04 – якобы из-за сильного алкогольного опьянения Романа. Однако, потом правоохранители выяснили, что Бондаренко не пьян. Третий звонок в скорую был в 23:08: «Не в алкогольном? Нет, алкоголем не пахнет вообще!», – ответил на вопрос диспетчера СМП сотрудник РУВД.
Согласно медицинским документам БСМП, осмотр Бондаренко в приёмном отделении больницы был начат только в 00.05 и завершён в 00.10. В больницу Роман поступил без сознания. У него диагностировали телесные повреждения в виде множественных точечных ссадин в области лица, а также ушибов правой ушной раковины, мягких тканей и обеих голеней.
В больнице Роману сделали операцию на головном мозге. В BYPOL утверждают: «Из содержания полученной нами аудиозаписи разговора оперировавших Романа врачей-нейрохирургов с его родственниками усматривается, что он получил крайне тяжёлую черепно-мозговую травму, которая ещё лет 5-7 назад классифицировалась по медицинским стандартам как несовместимая с жизнью».
Вывод, который сделала инициатива, лишь подтвердил убеждения многих беларусов – смерть Романа Бондаренко была насильственной. Более подробную информацию вы можете почитать непосредственно в
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«Наталья Эйсмонт, Дмитрий Басков». BYPOL «достоверно» узнал, кто причастен к убийству Романа Бондаренко
Инициатива BYPOL провела предварительную проверку по факту смерти Романа Бондаренко – и опубликовала детальный отчет о том, что происходило с Романом на «Площади...
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