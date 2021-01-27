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Грустная улыбка дня. «Все плохо, Майк. Совсем подкосили нашу разведывательную активность в районе деревни Прасковеевка»
27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Про дворец в Геленджике. Рунет иронизирует над словами своих чекистов, используя «Ника и Майка», взорвавших Байнет.
РБК пояснили, что причиной является «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к этой территории.
«— Привет, Ник. Как наши дела?
— Все плохо, Майк. Они совсем подкосили нашу разведывательную активность на этом пятачке в районе деревни Прасковеевка. Мы прям в нокауте, Майк.
— Путин опять всех нас переиграл (вздыхает).
— Да пипец (плачет в трубку)», — комментирует Телеграм-канал ЪЪ.
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Грустная улыбка дня. «Все плохо, Майк. Совсем подкосили нашу разведывательную активность в районе деревни Прасковеевка»
Рунет иронизирует над словами своих чекистов. Используя «Ника и Майка», взорвавших Байнет.
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