Грустная улыбка дня. «Все плохо, Майк. Совсем подкосили нашу разведывательную активность в районе деревни Прасковеевка»

Источник материала: Салiдарнасць

Про дворец в Геленджике. Рунет иронизирует над словами своих чекистов, используя «Ника и Майка», взорвавших Байнет.





РБК пояснили, что причиной является «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к этой территории.

«— Привет, Ник. Как наши дела?

— Все плохо, Майк. Они совсем подкосили нашу разведывательную активность на этом пятачке в районе деревни Прасковеевка. Мы прям в нокауте, Майк.

— Путин опять всех нас переиграл (вздыхает).

— Да пипец (плачет в трубку)», — комментирует Телеграм-канал ЪЪ.