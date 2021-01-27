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Грустная улыбка дня. «Все плохо, Майк. Совсем подкосили нашу разведывательную активность в районе деревни Прасковеевка»

27.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Про дворец в Геленджике. Рунет иронизирует над словами своих чекистов, используя «Ника и Майка», взорвавших Байнет.

Грустная улыбка дня. «Все плохо, Майк. Совсем подкосили нашу разведывательную активность в районе деревни Прасковеевка»

РБК пояснили, что причиной является «возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к этой территории.

«— Привет, Ник. Как наши дела?

— Все плохо, Майк. Они совсем подкосили нашу разведывательную активность на этом пятачке в районе деревни Прасковеевка. Мы прям в нокауте, Майк.

— Путин опять всех нас переиграл (вздыхает).

— Да пипец (плачет в трубку)», — комментирует Телеграм-канал ЪЪ.

 
 
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Рунет иронизирует над словами своих чекистов. Используя «Ника и Майка», взорвавших Байнет.
 
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