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Xiaomi выпустила робот-пылесос, который сам сбрасывает собранную грязь

27.01.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Xiaomi выпустила робот-пылесос Roidmi Self-collecting Robot Vacuum, отличительными особенностями которого являются наличие продвинутой LIDAR-системы для навигации, а также док-станции с системой сбора собранной пылесосом грязи. После уборки пылесос, подключаясь к док-станции, сбрасывает в нее пыль в резервуар емкостью три литра.

Предусмотрены дополнительные системы, предотвращающие попадание пыли вовне, а также обеззараживающие ее. Помимо сухой уборки, Roidmi Self-collecting Robot Vacuum умеет проводить и влажную за счет емкости для воды объемом 250 мл. Производитель утверждает, что этого достаточно для уборки 300 квадратных метров.

Девайс оценили в $465.

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Xiaomi выпустила робот-пылесос Roidmi Self-collecting Robot Vacuum, отличительными особенностями которого являются наличие продвинутой LIDAR-системы для навигации, а также док-станции...
 
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