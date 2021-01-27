Xiaomi выпустила робот-пылесос, который сам сбрасывает собранную грязь

Источник материала: Onliner

Xiaomi выпустила робот-пылесос Roidmi Self-collecting Robot Vacuum, отличительными особенностями которого являются наличие продвинутой LIDAR-системы для навигации, а также док-станции с системой сбора собранной пылесосом грязи. После уборки пылесос, подключаясь к док-станции, сбрасывает в нее пыль в резервуар емкостью три литра.