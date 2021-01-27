Карбалевич: «Если в России развитие событий пойдет по нарастающей, то «горячая весна» в Беларуси обеспечена»

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Валерий Карбалевич

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Сейчас не обсуждаю вопрос, зачем было травить Алексея Навального. Это большая тема. Но ответ на вопрос, зачем понадобился его арест, есть. Это, мягко говоря, невысокая способность власть имущих, лиц, принимающих решения, просчитывать последствия своих действий.Первоначальная логика Кремля была ясна: выгнать Навального за границу, превратить его в эмигранта и тем самым сделать безопасным для режима Путина. Потому что тогда любой его фильм о дворцах и коррупции высокопоставленных чиновников можно было бы объявить происками американской разведки, западным заговором и т. д.Но Навальный сломал весь кремлевский сценарий одним простым решением вернуться. Причем действовал не только мужественно и самоотверженно, но и технологично. Оппозиционный политик оставил Кремлю небольшой выбор (арестовать или нет), и любой из них был плох для власти. И как раз в этот момент появляется фильм о дворце Путина. И арест Навального стал выглядеть как месть президента России своему оппоненту.В результате Кремль своими руками создал из Навального национального героя, мученика, который после отравления восстал как феникс из пепла. Главный российский оппозиционер поставил Путину детский мат.Если оценивать действия властей России, то невольно напрашиваются параллели с Беларусью. Одна и та же логика деградации авторитарных режимов, в которых отсутствует система отбраковки ошибок. Если политики долго находятся у власти, они теряют адекватность, делают все больше элементарных проколов, искусственно создавая кризис. Нынешние события в России — очень хорошая иллюстрация тезиса о том, что любая революция является результатом провалов правящих кругов. Режим Путина, как и режим Лукашенко, разрушил механизмы обратной связи с обществом. Поэтому регулярные ляпы, самострелы, неадекватности, особенно на стадии дряхления этих режимов, просто запрограммированы.Кроме того, в условиях информационного плюрализма власть больше не может навязывать обществу свою повестку дня. Вот фильм о дворце Путина за четыре дня набрал более 70 миллионов просмотров на YouTube.Все эти причины, соединенные вместе, образовали горячий политический коктейль и взорвали ситуацию. Протесты по всей России 23 января показывают, насколько наэлектризована политическая атмосфера в стране победившего путинизма. Возможно, в России, как и в Беларуси, улица становится постоянным политическим фактором.А для протестной общественности Беларуси российские события стали стимулом и надеждой. Если в России развитие событий пойдет по нарастающей, то это станет вдохновляющим примером. И тогда «горячая весна» здесь обеспечена.