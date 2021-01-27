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Утром 27 января белорусский рубль девальвируется к доллару, евро и российскому рублю

27.01.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 27 января белорусский рубль девальвируется к доллару, евро и российскому рублю
Иллюстративное фото
Белорусский рубль начал торги максимальной скоростью девальвации за последний месяц. Стоимость корзины валют подскочила на 0,45%.

Это максимальное процентное увеличение стоимости валютной корзины за 34 дня.

По итогам торгов в понедельник валютная корзина подешевела на 1,60% до минимума за 32 дня. А потом за вторник и среду белорусский рубль подешевел на 0,84% и на текущий момент он теряет чуть больше половины укрепления с начала января.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:13:

Курс доллара подрос всего на 0,0015 BYN до 2,5797 BYN/USD и оказался на максимуме за 15 дней. Доллар дорожает уже четвёртый день. Общее укрепление за это время составило 0,0425 BYN.

Курс евро вырос на 0,0045 BYN до 3,1333 BYN/EUR — это максимум за 14 дней.

Евро вместе с долларом укрепляется четвёртый раз. Стоимость евровалюты за этот период подскочила на 0,0534 BYN.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0296 BYN до 3,4431 BYN/100 RUB — максимума за 6 дней.

Рубль РФ укрепляется второй день. Суммарное укрепление составило 0,0308 BYN, но с начала января он подешевел на 0,0440 BYN.

Московская биржа


Российский рубль подорожал к доллару утром на открытии биржи в Москве. В первых сделках стоимость доллара опустилась до 74,88 российских рублей. Напомним, что вчера утром в моменте курс доллара поднимался до 75,75 российских рублей.

Евро открыл торги снижением до 91,22 российских рублей. В ходе вчерашних торгов максимальный курс евро доходил до 91,85 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро вырос на 0,0045 BYN до 3,1333 BYN/EUR — это максимум за 14 дней.
 
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