BYPOL назвал имена тех, кого следует проверить на причастность к смерти Романа Бондаренко

BYPOL заявляет, что Роман Бондаренко был жестоко и бесчеловечно избит до поступления в Центральное РУВД По итогам проверкичтобыл жестоко и бесчеловечно избит до поступления в Центральное РУВД Минска





Инициатива также заявляет, что выявила лиц,”действия (бездействие) которых в указанной уголовно-правовой ситуации требуют дачи юридической оценки посредством возбуждения и проведения предварительного расследования по уголовному делу".





Среди них Дмитрий Басков, Дмитрий Шакута, Наталья Эйсмонт и еще 10 фамилий.





Напомним, Роман Бондаренко был жестоко избит на площади Перемен 12 ноября 2020 года, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось. Он умер не приходя в сознание 13 ноября.





Уголовное дело по факту его смерти не заведено до сих пор.





Зато уже готовят к суду дела журналиста TUT.BY Катерины Борисевич и анестезиолога-реаниматолога БСМП Артема Сорокина, которые наперекор официальной версии сообщили, что Роман Бондаренко был трезв во время поступления в больницу.





Назначена дата суда и по делу журналисток "Белсата" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, которые освящали брутальную зачистку площади Перемен во время акции в память о Романе Бондаренко.





Дело начнут рассматривать в суде Фрунзенского района Минска 9 февраля.



















