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Предсмертный обман: последние аудиосообщения Началовой прозвучали в эфире
27.01.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Предсмертное послание российской певицы Юлии Началовой шокировало общественность: в эфире Первого канала прозвучали последние аудиосообщения звезды.
Известная певица ушла из жизни в начале весны 2019 года. Артистка долгое время сражалась с многочисленными проблемами со здоровьем – диабетом, подагрой и волчанкой. Началова до последнего верила, что сможет выкарабкаться, даже после госпитализации и сложной операции.
Предсмертные аудиосообщения Началовой прозвучали в эфире популярного ток-шоу "Док-ток" и мгновенно разлетелись в сети, шокировав поклонников и коллег звезды.
© Sputnik / Антон Денисов
"Почистили не только палец, всю стопу почистили. Будут смотреть в течении нескольких дней, потом еще раз сделают операцию и зашьют. Это не с костями дело, а с кожей, я спросила вчера. Мне сказали, что дней через 7-10, если все будет нормально, отправят домой, я смогу выступать. Но придется с балетом не плясать месяц-другой", – высказалась певица.
Директор певицы – Анна Исаева призналась, что Началова самостоятельно создала себе легенду о здоровье. Певица говорила всем, что уехала отдыхать в Рим, ставила итальянскую геолокацию и просила представителя отрицать все моменты, связанные с госпитализацией.
Началова хотела, чтобы все верили в то, что она проходит плановую проверку здоровья, и просила Исаеву ссылаться на звездных коллег, мол, "так делают все: Меладзе, Гагарина, Лобода", из-за сложного графика и нехватки витаминов и прочего.
Напомним, что недавно отец звезды согласился с тем, что певица недооценила свое здоровье и признался, что ее Началову
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