Предсмертный обман: последние аудиосообщения Началовой прозвучали в эфире

Источник материала: Sputnik Беларусь

Предсмертное послание российской певицы Юлии Началовой шокировало общественность: в эфире Первого канала прозвучали последние аудиосообщения звезды.

Известная певица ушла из жизни в начале весны 2019 года. Артистка долгое время сражалась с многочисленными проблемами со здоровьем – диабетом, подагрой и волчанкой. Началова до последнего верила, что сможет выкарабкаться, даже после госпитализации и сложной операции.

Предсмертные аудиосообщения Началовой прозвучали в эфире популярного ток-шоу "Док-ток" и мгновенно разлетелись в сети, шокировав поклонников и коллег звезды.

"Почистили не только палец, всю стопу почистили. Будут смотреть в течении нескольких дней, потом еще раз сделают операцию и зашьют. Это не с костями дело, а с кожей, я спросила вчера. Мне сказали, что дней через 7-10, если все будет нормально, отправят домой, я смогу выступать. Но придется с балетом не плясать месяц-другой", – высказалась певица.

Директор певицы – Анна Исаева призналась, что Началова самостоятельно создала себе легенду о здоровье. Певица говорила всем, что уехала отдыхать в Рим, ставила итальянскую геолокацию и просила представителя отрицать все моменты, связанные с госпитализацией.

Началова хотела, чтобы все верили в то, что она проходит плановую проверку здоровья, и просила Исаеву ссылаться на звездных коллег, мол, "так делают все: Меладзе, Гагарина, Лобода", из-за сложного графика и нехватки витаминов и прочего.

Напомним, что недавно отец звезды согласился с тем, что певица недооценила свое здоровье и признался, что ее Началову можно было спасти .

Читайте также:

Известный российский стендап-комик Александр Шаляпин найден мертвым

Александр Шаляпин найден мертвым Рудковская со скандалом ушла с вечеринки Бузовой

с вечеринки Бузовой Виноваты гены? Сын Ефремова рассказал о проблемах с алкоголем