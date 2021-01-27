ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Предсмертный обман: последние аудиосообщения Началовой прозвучали в эфире

27.01.2021 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Предсмертное послание российской певицы Юлии Началовой шокировало общественность: в эфире Первого канала прозвучали последние аудиосообщения звезды.

Известная певица ушла из жизни в начале весны 2019 года. Артистка долгое время сражалась с многочисленными проблемами со здоровьем – диабетом, подагрой и волчанкой. Началова до последнего верила, что сможет выкарабкаться, даже после госпитализации и сложной операции.

Предсмертные аудиосообщения Началовой прозвучали в эфире популярного ток-шоу "Док-ток" и мгновенно разлетелись в сети, шокировав поклонников и коллег звезды. 

© Sputnik / Антон Денисов
Глаза мамины: суррогатная мать родила сына семье умершей Началовой

"Почистили не только палец, всю стопу почистили. Будут смотреть в течении нескольких дней, потом еще раз сделают операцию и зашьют. Это не с костями дело, а с кожей, я спросила вчера. Мне сказали, что дней через 7-10, если все будет нормально, отправят домой, я смогу выступать. Но придется с балетом не плясать месяц-другой", – высказалась певица.

Директор певицы – Анна Исаева призналась, что Началова самостоятельно создала себе легенду о здоровье. Певица говорила всем, что уехала отдыхать в Рим, ставила итальянскую геолокацию и просила представителя отрицать все моменты, связанные с госпитализацией.

Началова хотела, чтобы все верили в то, что она проходит плановую проверку здоровья, и просила Исаеву ссылаться на звездных коллег, мол, "так делают все: Меладзе, Гагарина, Лобода", из-за сложного графика и нехватки витаминов и прочего.

Напомним, что недавно отец звезды согласился с тем, что певица недооценила свое здоровье и признался, что ее Началову можно было спасти.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правду о своем здоровье 38-летняя звезда до последнего момента скрывала от публики. Секрет звезды раскрыли в ток-шоу "Док ток".
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: «Если в России развитие событий пойдет по нарастающей, то «горячая весна» в Беларуси обеспечена»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by