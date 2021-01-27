«Она вольна озвучивать и реализовывать свою позицию, но до определенных правовых пределов». Рыженков - о Снытиной

Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков прокомментировал решение капитана женской сборной Екатерины Снытиной выставить медаль чемпионата Европы — 2007 на аукцион в поддержу Фонда спортивной солидарности. Его слова приводит «Прессбол».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я, конечно, слышал об этом. У человека есть позиция, он волен ее озвучивать и реализовывать, правда, до определенных правовых пределов. И осознавать сам возможные последствия. Вместе с тем спортсмен не должен забывать, что вольно или невольно это отображается на всем виде спорта. Спортсмен, который по девять часов сидит в интернете каждый день, — это не самый лучший пример для подражания.

Продажа бронзовой медали — я расцениваю это как веру этого игрока, что летом будет еще и высшего достоинства. По крайней мере, проверим капитана команды в деле — на отборочных к Европе. Нам много не надо. Пусть отдастся баскетболу по максимуму, как она говорила, по четыре часа всего. И всего-то три дня, — сказал Рыженков.