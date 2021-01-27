ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Она вольна озвучивать и реализовывать свою позицию, но до определенных правовых пределов». Рыженков - о Снытиной

27.01.2021 11:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков прокомментировал решение капитана женской сборной Екатерины Снытиной выставить медаль чемпионата Европы — 2007 на аукцион в поддержу Фонда спортивной солидарности. Его слова приводит «Прессбол».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я, конечно, слышал об этом. У человека есть позиция, он волен ее озвучивать и реализовывать, правда, до определенных правовых пределов. И осознавать сам возможные последствия. Вместе с тем спортсмен не должен забывать, что вольно или невольно это отображается на всем виде спорта. Спортсмен, который по девять часов сидит в интернете каждый день, — это не самый лучший пример для подражания.

Продажа бронзовой медали — я расцениваю это как веру этого игрока, что летом будет еще и высшего достоинства. По крайней мере, проверим капитана команды в деле — на отборочных к Европе. Нам много не надо. Пусть отдастся баскетболу по максимуму, как она говорила, по четыре часа всего. И всего-то три дня, — сказал Рыженков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков прокомментировал решение капитана женской сборной Екатерины Снытиной выставить медаль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предсмертный обман: последние аудиосообщения Началовой прозвучали в эфире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by