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Журналисток «Белсата» Андрееву и Чульцову начнут судить 9 февраля

27.01.2021 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд по делу сотрудниц телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой назначен на 9 февраля.

Журналисток «Белсата» Андрееву и Чульцову начнут судить 9 февраля

Как сообщил БелаПАН адвокат Андреевой Владимир Созончук, рассмотрение дела начнется в суде Фрунзенского района Минска в 10 часов под председательством судьи Натальи Бугук.

Защита планирует организовать проведение лингвистической экспертизы на предмет того, содержатся ли в стриме журналисток призывы, которые указываются в тексте обвинения. «Будем думать. Следствие же ничего такого не проводило, руководствуясь, видимо, лишь комментарием Григория Азаренка на СТВ, в котором он обвиняет журналистку в том, что она якобы руководила протестами при помощи стрима», — отметил Созончук.

Екатерина держится, чувствует себя нормально, выражает благодарность медикам жодинского СИЗО, которые помогли ей справиться с психологическими проблемами, «за неравнодушие, сочувствие и профессионализм», добавил адвокат.

Сотрудницы телеканала «Белсат» Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на ул. Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11.562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта: 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов. Мера пресечения — содержание под стражей.

Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд по делу сотрудниц телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой назначен на 9 февраля.
 
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