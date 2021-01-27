Шендерович: «Сейчас взаимоотношения с Лукашенко для Путина идеальны»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский писатель в интервью на Радыё Свабода рассказал о различиях протестов в России и Беларуси, силе Навальной и Тихановской и сроках ухода Лукашенко и Путина.





О различиях и сходстве между ситуацией в России и Беларуси

— Сегодня происходит обрушение. В Беларуси оно уже произошло. Я имею в виду некое ментальное обрушение, — отмечает Виктор Шендерович. — Вот был лидер страны, для многих он был Батька. И все, нет никакого Батьки. Зафиксировано. Есть нелегитимный силовой лидер, который контролирует эту территорию, не дает силой отстранить себя от власти, пытается запугать.

Это же сегодня происходит с Путиным. Это не приняло еще такой очевидный характер, как в Беларуси. Но идет обрушение Путина как легитимного лидера нации. Это происходит с наименьшей силой — может, 6 лет запаса Лукашенко дает это опережение.

Но очевидно, что Путин сегодня — хромая утка, он ни на что не опирается, кроме лжи и агрессии силовых структур. Ему нечего предложить сегодня россиянам кроме запудривания мозгов какой-то особенно ролью России и врагами вокруг. В этом смысле Путин стремительно следует за Лукашенко.

Различие в том, что степень неприятия Лукашенко тотальная. До этого Россия еще не дошла. Лукашенко уже давно ничего не может предложить, а Путин с некоторых пор перешел в этот статус.

О разной степени насилия

— Им (в России — прим. С.) хватает того уровня, который есть, для удержания власти. Лукашенко, который был в панике и страхе, который его обуял, отдал приказ своим эскадронам на полную катушку.

Путину пока достаточно этого уровня насилия, потому что ситуация не революционная. Ждать каких-то обрушений буквально в ближайшее время не приходится.

О Навальной и Тихановской

— Тихановская никогда не была политическим деятелем, она очень мужественно позволила использовать свое имя для консолидации протеста. Но предъявлять к ней претензии с точки зрения политика очень странно.

Юлия Навальная — тут я не позавидую Путину — она фигура очень сильная, публичная. Они сами сделали ее публичной своей низостью по отношению к Алексею. Точно так же, как и Тихановскую сделали. И если что-то, не приведи господи, случится с Алексеем, Путин пожалеет, потому что Навальный — он про политику, и у многих есть какие-то и старые счеты, и новые расхождения с ним. А Юлия Навальная — она про любовь . То, как она спасала Алексея, сделало ее, конечно, очень популярной. Путину дискредитировать Юлию Навальную будет гораздо тяжелее, чем Алексея.

Я надеюсь, что хотя бы остатком мозга это понимают те, кто полагает, что убийством Алексея можно решить проблему. Она не будет решена.

О драматической ситуации, в которой оказался белорусский протест

— То, что происходит в Беларуси, уходит на второй план, потому что снижается массовость и активность протестов. Потому что у всего есть оборотная сторона. Мирный путь, который выбрала белорусская революция, революция достоинства, революция снятых ботинок, революция ненасилия, в качестве революционной тактики, конечно, проигрывает прямому революционному насилию. Она может выиграть на длинной дистанции, и это национальный выбор, национальный характер.

Естественно, если бы в начале событий 200-тысячная толпа снесла бы Дрозды — да, погибли бы люди, — но сегодня политическая ситуация была бы другой. Эта энергия ушла в мирный протест. Именно поэтому эта история стала долгоиграющей.

Это драматическая ситуация. Она особенно драматична для людей, призывающих к эволюционному развитию, к демократическим процедурам. Например, для меня. Потому что я бы хотел, чтобы изменения происходили, как в Чехословакии или Берлине, мирно, без человеческих жертв. Но для этого нужна власть, которая уходит в случае очевидного проигрыша, как советская в Чехословакии, как коммунистическая в ГДР.

А Лукашенко и Путин не уйдут. И они не имеют возможности просто уйти, как советские лидеры в 90-м году.

Это означает, что они будут до последнего сопротивляться, что они будут лить столько крови, сколько нужно, чтобы остаться у власти. Это означает, что перемены все равно пройдут через кровь. Это драматический вывод, но он вполне объективный.

О взаимоотношениях Путина и Лукшенко

— Путин, конечно, не сдаст Лукашенко. Сейчас взаимоотношения с Лукашенко для Путина идеальны. Он имеет ослабленного уязвимого Лукашенко, который понимает, что без поддержки Путина его просто не будет очень скоро.

Путин не хотел бы ни сильного Лукашенко, ни тем более Беларуси, которая смотрит в Европу, смотрит в сторону прав человека и европейских ценностей. Это означало бы очередное обрушение путинской империи. Оно и так происходит. Уже отпали Грузия, отпала Украина, Молдова, Конечно, отпадет и Беларусь. Но это произойдет не сегодня.

О том, когда уйдет Лукашенко

— Абсолютно авторитарная власть может держаться довольно долго. На какой банановой кожуре поскальзываются режимы, предсказать довольно сложно. Опыт арабской революции показывают, что это даже за месяц, за 2 недели невозможно предсказать.

С другой стороны, невозможно предсказать, сколько может продержаться абсолютно авторитарный лидер. Сколько Энвер Ходжа держался в Албании? Сколько в Северной Корее, Средней Азии? До смерти. А иногда и после смерти, как в Венесуэле. Приходит Мадуро, и это может продолжаться очень долго.

К сожалению, ничего оптимистичного я вам сказать не могу. Оборотная сторона мирного выбора — это такое угасание авторитарного режима. Он, конечно, будет осыпаться, его опора снижаться. Но, что Путин, что Лукашенко сделали опору на тонтон-макутов, на свою силовую структуру. Они будут ее кормить. Все вокруг умрут от голода, а эти будут сыты. Потому что это последняя опора режима, и эту опору они будут поддерживать.

В любом случае это процесс не одного дня. Но все-таки Бог— не фраер и история — это наука. Она отличается от веры повторяемостью. Авторитарные режимы рушатся, они внутренне не прочны. И мы видим, как рушится режим Лукашенко и как рушится режим Путина.

Сегодняшний Путин — это не Путин первого десятилетия, лидер нации. Сегодня очевидно, что Путин проиграл бы выборы. Это же продемонстрировал Лукашенко.

В этом случае оптимизм только в том, что это обрушение будет, безусловно, что мы на пути. Но сроки всегда неизвестны.