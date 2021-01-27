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«Принято принципиальное решение». МТЗ едет на тракторный биатлон

27.01.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минский тракторный завод примет участие в Международных открытых играх «Тракторный биатлон», которые пройдут в Удмуртии 6 марта 2021 года, сообщили на предприятии.

«Принято принципиальное решение по участию МТЗ в „Тракторном биатлоне — 2021“ в Удмуртии. Детали пока раскрывать не будем, но точно планируем побороться за победу в соревнованиях, а также организовать выставку техники. Надеемся, эпидемиологическая обстановка позволит реализовать задуманное», — отметил заместитель начальника управления протокола и рекламы ОАО «МТЗ» Сергей Петухов.

Местом проведения «Тракторного биатлона» в этом году определен туристический комплекс «Камские дали», расположенный на берегу Камы в Воткинском районе.

Гонка пройдет по пересеченной местности на тракторах Belarus-82. Будет учитываться мастерство в управлении сельхозтехникой, скорость преодоления препятствий, меткость в стрельбе по мишеням стоя и лежа.

В 2019 году МТЗ также принимал участие в международном «Тракторном биатлоне» в Удмуртии, где занял первое место в женском зачете. Победу предприятию принесла водитель-испытатель с 30-летним стажем Елена Орлова. А первый в мире тракторный биатлон Минский тракторный завод провел в 2018 году в Сморгонском районе Гродненской области.

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Минский тракторный завод примет участие в Международных открытых играх «Тракторный биатлон», которые пройдут в Удмуртии 6 марта 2021 года, сообщили на...
 
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