МЗКТ, БЕЛАЗ, МТЗ и другие. Семерых сотрудников топовых промпредприятий страны задержали за взятки

Источник материала: Onliner

О том, что в МЗКТ задержали одного из сотрудников, на днях сообщили нам читатели. Мы обратились за комментарием в Следственный комитет. И сегодня стало известно, что 24 декабря было возбуждено уголовное дело не только в отношении работника МЗКТ, но и еще шести сотрудников других топовых промышленных предприятий страны. Причина, по данным следствия, получение взятки.

«По данным следствия, руководители среднего звена ОАО „МЗКТ“, ОАО „Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова“, ОАО „Кузнечный завод тяжелых штамповок“, ОАО „БЕЛАЗ“ — управляющая компания холдинга „БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ“ и ОАО „Минский тракторный завод“ 22—23 декабря получили от представителя российского субъекта хозяйствования в качестве взятки денежные средства в размерах от 50 до 250 тысяч российских рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, — сообщает СК. — По предварительной информации, должностные лица получили вознаграждение за действия, связанные с закупками белорусскими предприятиями продукции, в том числе имеющей технические отклонения».

«По уголовному делу были задержаны семь работников указанных предприятий. Все они признали факт получения денежных средств и сотрудничают со следствием. В настоящее время к пяти из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двоим — залог, — отмечает следствие. — Расследование продолжается».