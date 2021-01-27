BMW представила свой самый быстрый седан в истории

Источник материала: Onliner

В своем годовом отчете за 2020 год компания BMW обещала выпустить суперверсию М5 до конца января. И обещание сдержала. Немцы рассекретили М5 CS. Это самый быстрый седан в истории компании.





4,4-литровый двигатель, расположенный под капотом, получил отдачу 635 л. с. Это всего на 10 «лошадок» больше, чем у М5 Competition, но это не помешало заметно улучшить динамику разгона. BMW M5 CS набирает первую сотню за 3 секунды (–0,3 секунды по сравнению с Competition). Как вы уже догадались, одной лишь доработкой мотора S63 баварцы не ограничились.





Седан стал на 70 кг легче. Как и все остальные М5 F90, новинка имеет карбоновую крышу. Но кроме нее, автомобиль получил углепластиковые капот, передний сплитер, корпуса зеркал, спойлер, диффузор и крышку двигателя. Максимальная скорость седана ограничена электроникой на отметке 305 км/ч.





Есть доработки и в подвеске. Здесь более жесткие пружины и иные амортизаторы. Дорожный просвет уменьшился на 5 мм. В Европе такой автомобиль стоит 200 тысяч евро.



