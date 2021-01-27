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BMW представила свой самый быстрый седан в истории

27.01.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В своем годовом отчете за 2020 год компания BMW обещала выпустить суперверсию М5 до конца января. И обещание сдержала. Немцы рассекретили М5 CS. Это самый быстрый седан в истории компании.

BMW представила свой самый быстрый седан в истории

4,4-литровый двигатель, расположенный под капотом, получил отдачу 635 л. с. Это всего на 10 «лошадок» больше, чем у М5 Competition, но это не помешало заметно улучшить динамику разгона. BMW M5 CS набирает первую сотню за 3 секунды (–0,3 секунды по сравнению с Competition). Как вы уже догадались, одной лишь доработкой мотора S63 баварцы не ограничились.

BMW представила свой самый быстрый седан в истории

Седан стал на 70 кг легче. Как и все остальные М5 F90, новинка имеет карбоновую крышу. Но кроме нее, автомобиль получил углепластиковые капот, передний сплитер, корпуса зеркал, спойлер, диффузор и крышку двигателя. Максимальная скорость седана ограничена электроникой на отметке 305 км/ч.

BMW представила свой самый быстрый седан в истории

Есть доработки и в подвеске. Здесь более жесткие пружины и иные амортизаторы. Дорожный просвет уменьшился на 5 мм. В Европе такой автомобиль стоит 200 тысяч евро.

BMW представила свой самый быстрый седан в истории
BMW 7 серия V (F01/F02) F02, 2010 г.в., 185 000 км
черный, седан, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
47 697 р.
18 500$ / 15 244€
BMW X5 IV (G05) М sport, 2019 г.в., 65 400 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
187 951 р.
72 900$ / 60 071€
BMW X3 III (G01) 30d M sport, 2020 г.в., 9 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
190 544 р.
73 906$ / 60 900€
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В своем годовом отчете за 2020 год компания BMW обещала выпустить суперверсию М5 до конца января. И обещание сдержала. Немцы рассекретили М5 CS. Это самый быстрый седан в...
 
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